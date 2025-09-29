¿Un médico?... Sin prisa

Pocas me parecen las manifestaciones que hay en Asturias por el funcionamiento de la sanidad. Llevo desde primeros de mes intentando conseguir una cita con mi médico de atención primaria con la cita previa… Pero no me lo dan antes de 15 días, e incluso me han llegado a decir online que no disponen en ese momento de cita de ningún facultativo y que me ponga en contacto con el centro de salud. Algo que, por otra parte, puede hacer que esté horas al teléfono sin que consiga que me lo cojan. Cuando por fin contestan, me dan la visita para dentro de 17 días, algo totalmente normal, claro. Especialmente cuando tienes una hernia de hiato y el ERGE que te está matando, no sabes qué pastillas tomar, porque el ardor te sale por los ojos. Además, no puedes dormir y ya no sabes qué hacer cuando paseas como un fantasma por la casa.

Y es entonces cuando piensas que si pasan 15 días para que me vean y me manden al especialista… No quiero ni pensar para cuando tendré el digestivo. Evidentemente, ante tal panorama, busco a quien me había tratado en el HUCA y me dan para noviembre. Al borde de la histeria, busco otro privado que pueda atenderme, ya que evidentemente siempre te recomiendan que ante cualquier intento de tomar un fármaco, que acabe con tu agonía, insisten en "consulten con el médico"... Pero ¿qué médico? Así que un poco desesperada tengo que contarles un secreto. Tengo un médico de atención primaria excepcional, (del que no doy el nombre porque ya estará con agenda incontrolable, más que llena ) empático, sin prisas, vocacional, al que tengo un poco loco, porque todo lo que hasta ahora no tenía, la edad se está rebelando y me toca darle la lata via email, o cuando superatento me llama a ver cómo voy. Lo sé, es un lujo.

Pero es tan encantador que al saber mis "males" me escribe y así vamos vadeando. Le contesto y le voy contando mis miserias hasta que pueda verle cara a cara. Afortunadamente, ya queda poco y este sinfín de pastillas que casi no controlo del todo, se aclararán con su sabiduría. Pero no todo el mundo tiene mi suerte… Por eso, las protestas en la sanidad asturiana están más que justificadas: las listas de espera son una auténtica vergüenza. Las razones, claras: población envejecida, déficit de facultativos, no se cubren las vacaciones, las agendas están sobrecargadas… Es decir, faltan claramente recursos. Los que algunos utilizan en muchas partes de esta España, que ya no conozco, para enriquecerse o divertirse. Me uno totalmente a sus reinvindicaciones. Pero, porfa, leo que huelga será el 3 de octubre! Porfa, porfa, que por fin me tocaba mi médico… ¿Será posible? n