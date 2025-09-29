Una voz colectiva para Gijón

Cualquier persona a quien guste caminar nuestra ciudad, puede comprobar como durante las horas centrales del día un número significativo de nuestros mayores pueden estar al aire libre porque van acompañado de cuidadoras, casi mayoritariamente mujeres, casi mayoritariamente migrantes.

En esta ciudad las personas de más de 85 años superan las 12.000. Este numero da la dimensión de la importancia de los cuidados para nuestras madres y padres, para nuestros abuelos y abuelas, que llegada a una edad necesitan alguien que les acompañen de forma permanente, les aporten seguridad y , cuando el ritmo de vida de hijas e hijos hace, también casi, imposible que esa tarea se realice por la propia familia.

Esta realidad que además vivo en la mía propia, me plantea las razones por las que la extrema derecha, y últimamente también la derecha de toda la vida (que en esta ciudad ademas la tenemos de dos sabores) se dedica de forma permanente a trasladar mensajes de odio, de miedo y rechazo a las personas migrantes, poniendo el eje de su actuación en la expulsión fulminante por ser la causa de todos los males imaginables y alimentadores de sus bulos.

Y para ir al origen, fui a su programa electoral, previa ingesta de un buen protector estomacal.

La extrema derecha tiene un plan, no son personas con algún circuito cerebral fallido que les impide ser humanos, no, tienen un plan para este país, para Asturias y para Gijón, no hay grandes diferencias.

Comienzan por pretender eliminar cualquier tipo de diversidad entre las personas, ya sea de origen, cultura, creencia, orientación sexual , ideología. No importa el motivo, para ellos solo es defendible un modelo de persona: hombre, blanco, católico, con varios apellidos muy nacionales y sobre todo que admita cualquier bulo como la única verdad. Y en ese ataque estamos nosotras, que o bien servimos para cuidar en casa o para aplaudir como jarrones frágiles, sus ocurrencias.

La segunda pata de ese plan está en la economía: todo se puede vender y comprar, especialmente los bienes y derechos públicos. Se puede hacer negocio con todo sobre todo si les aporta beneficios particulares.

Y la tercera pata es desmantelar los servicios públicos. Su preferencia son los que necesitan las personas más vulnerables: la sanidad, la educación, las ayudas a la dependencia, la protección de la diversidad cultural, la atención a mujeres maltratadas. Todos los servicios que nos garantizan nuestros derechos como ciudadanía de un estado de bienestar por el que hay que seguir luchando.

Puede sonar tremendista pero está en su programa electoral de 2023, y lejano porque "aquí no gobernará". No nos engañemos, ya lo hacen, no olvidemos que Foro pactó con la extrema derecha y después lo tapó convirtiéndole en un tránsfuga.

Sin embargo, cada vez se siente más una voz colectiva, que va camino de convertirse en grito, que reclama vivir en una ciudad de la podamos volver a sentirnos orgullosos, que abandone su lánguida decadencia y vuelva a ser el motor del norte. Escuchen.