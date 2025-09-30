Opinión
Detrás de una cámara
Deberíamos pensar, ya, en el "Premio Constantino Suárez" de fotoperiodismo, Pulitzer a la constancia, vida y obra de personas como Puri Citoula, que ya no está con nosotros tras décadas de profesionalidad, cámara en ristre poniendo fondo e imagen a la noticia de Gijón.
Captar la escena del momento y don de ubicación, cuando las ondas llegaban a la radio portátil, las emisoras interceptaban los avisos de emergencias, acontecimientos que requieren un flash a punto. Hablamos de mediados de los años ochenta sus inicios como fotoperiodista, no era tan fácil como ahora.
Detrás del nombre de batalla, Citoula, estaba Puri que tantas veces los diarios timbraban sus fotografías como si fuese acrónimo, un anónimo cuando en realidad era una neña que salía al encuentro de la noticia, se encargaba de "secuestrar" el tiempo. Purificación sabía frenar el tiempo en su caja mágica que nos hace eternos. Cuando el tiempo no espera, cuando la meteorología no avisa, el ojo tiene memoria que revelar, hoy tan digitalizado acelerando el crono de redacción al instante.
El tiempo no avisa, inmutable para sí, lo aceleramos hasta que la vida desiste de contenerlo, tal como las fotoperiodistas nos llevan en volandas con el ángulo cenital al disparo y diafragma captando al instante la respiración del objetivo, detrás estaba Puri. La discreción y sobre todo la otredad son las cualidades de una fotógrafa, que si hubiera fotos con sonido su dulce voz gallega recrearía esa "ley del horizonte" sagrada para los profesionales. Decía Henrik Hibsen que mil palabras no dejan la impresión profunda de una acción, ahí donde Puri se presentaba rauda en busca de la imagen. Estarán contentos en el cielo, les llega una fotoperiodista para poner el objetivo a lo que sucede allá arriba. A quien proceda, que su obra periodística en imágenes sea reconocida e inspire los premios "Constantino Suárez" siendo Puri quien le de el primer clic a su cámara.
