Fanatismos

Víctor Klemperer (1881-1960), filólogo y pedagogo judío, se escabulló por los pelos de las leyes raciales impuestas durante 12 años (1933-1945) por el nacionalsocialismo alemán. Por los pelos y por el salvoconducto que le proporcionaba su casamiento con una mujer aria. Estudioso de la semántica léxica hitleriana ("LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo". Editorial Minúscula, 2001), sostiene que antes del Tercer Reich nadie utilizaba el término "fanático" -el vocablo más profusamente difundido en la lengua del imperio nazi- con valor positivo. Más importante que la frecuencia de uso es el nuevo significado de la palabra asignado por los estamentos oficiales, divulgado convenientemente y asimilado por el fervor de la masa parlante. Si, proveniente de la raíz latina "fanum", el santuario, el templo, lo acuñaron los ilustrados franceses ("fanatique" y "fanatisme") con un sentido crítico: fanática es la persona sumida en un arrobo religioso, en estados espasmódicos de carácter extático, es decir, ofuscada, extraña a la razón, los propagandistas nazis, con Hitler y Goebbels a la cabeza, consiguen darle la vuelta como a un calcetín, provocan una revalorización total del fanatismo, que pasa a ser una virtud: la exacerbación de conceptos tales como "entregado", "valiente", "constante" o, con más precisión, una concentración gloriosa de todas estas virtudes sin el más mínimo matiz peyorativo. De tal manera que, en los días festivos, en el cumpleaños del Führer o en la celebración de la toma del poder no había artículo periodístico, ni felicitación, ni proclama que no incluyera un "juramento fanático" o una "profesión fanática de fe" o una "fe fanática" en la duración eterna del imperio hitleriano. Durante la guerra, cuanto más sombría se mostraba la situación, cuando las derrotas no podían ocultarse, tanto más se manifestaba la "fe fanática en la victoria final", tanto más se ensalzaba el fanatismo del pueblo como virtud alemana fundamental. Allá por 1944, en el inicio de la agonía del régimen totalitario, Goebbels riza el rizo del absurdo al incorporar un superlativo añadido al superlativo. Escribió que la situación solo podía salvarse "mediante un fanatismo feroz". Como si la ferocidad, dice Klemperer, no fuera el estado necesario del fanático, como si pudiese existir un fanatismo dócil.

Hablando de ferocidad, al margen de manipulaciones lingüísticas, cuenta Víctor Klemperer que la Organización Central del Mundo Felino Alemán no admitía animales domésticos (perros, gatos, canarios…) que vivieran con judíos porque habrían olvidado "la pureza de su especie". Los mataban de manera oficial y sistemática (como a sus dueños). Se trata de una de las crueldades de las que no habla ningún proceso de Nuremberg y que castigaría con la horca "aunque me costase la bienaventuranza eterna", confiesa el filólogo.