Fantasmas y dibujinos de Pumariega

A la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, del PP, le gustan las palabras fantasma y dibujín. La primera la ha usado para referirse al plan de vías y la segunda la usa frecuentemente para referirse a proyectos de las administraciones gobernadas por el PSOE.

Esto es curioso, dado que, en el Ayuntamiento también hay "fantasmas", como los que dejó Moriyón (siempre con el apoyo del PP) cuando dejó la Alcaldía en 2019. En el traspaso de poderes reconoció que el Ayuntamiento adeudaba 42 millones de euros correspondientes a 456 subvenciones para la rehabilitación de fachadas, que se aprobaron sin presupuesto. A ello hay que sumar las cantidades comprometidas con los barrios degradados. La situación creada provocó la desaparición de la convocatoria de ayudas en 2017.

La vicealcaldesa, por la constante ausencia de Moriyón, preside, de facto, la Junta de Gobierno Local, que es el órgano que tiene capacidad para ordenar el pago de lo adeudado. Por lo tanto, debería resolver este grave problema que afecta a un buen número de comunidades de vecinos, a pesar de que en el mandato del PSOE (2019- 2023) se pagaron más de 28 millones de euros.

En cuanto a los dibujinos, debería recordar lo que hacen las administraciones gobernadas por socialistas en Gijón.

Se han ejecutado las obras de ampliación de la depuradora de La Reguerona, una inversión de 18 millones de euros del Gobierno de España que mejora el saneamiento para 165.00 gijoneses y ha entrado en funcionamiento el centro de salud de Nuevo Roces, (4 millones de euros, Gobierno autonómico).

Además, el Gobierno de Asturias está ejecutando: el aparcamiento de la avenida de Portugal que proporcionará 486 plazas de aparcamiento (4,5 millones de euros), el colegio de Nuevo Roces, (17 millones de euros), 250 viviendas públicas y 411 plazas de aparcamiento en el solar de peritos, (9 millones de euros de aportación pública) y la ampliación del Hospital de Cabueñes, con problemas de ejecución, es cierto, pero para una inversión realizada de más de 70 millones de euros.

El Gobierno de Asturias, a través de la tarjeta Conecta, también está resolviendo el grave problema que el gobierno de Gijón ha creado, cuando decidió duplicar el precio del autobús municipal.

La vicealcaldesa debe recordar que representa al municipio de Gijón y que su responsabilidad va más allá de ser la "vocera" del PP. Debería ver los dibujinos electorales de Foro, como la eliminación de las edificaciones del plan de vías o el soterramiento del tráfico del muro y los que ahora utilizan para justificar el cierre del Museo Piñole. Gestionen, por favor, paguen las fachadas que deben, resuelvan el problema del precio autobús, acudan a las reuniones que tienen obligación de asistir y colaboren algo con otras administraciones.