En la calle la Merced, el día amanece despacio, con las persianas que suben y el olor a pan recién hecho, llegando a la plaza del Marqués.

Pero la vida del tendero empieza un poco más tarde, cuando Juan, el frutero, decide abrir la tienda a las diez de la mañana. Hasta entonces, la persiana cerrada es una promesa que está a la espera.

Juan tiene las manos curtidas, buena vista, y un gesto amable. Mientras coloca las naranjas, acomoda, mide, ordena.

No es solo un comerciante: escucha a las vecinas, aconseja sobre la fruta más dulce, pregunta por los nietos. Cada conversación se convierte en una confidencia ligera, un puente cotidiano.

La tienda huele a buena gente y también a campo. Los tomates brillan como si vinieran con sol por dentro, las manzanas parecen contar su historia desde los huertos. En medio del trajín, Juan sonríe, aguanta, bromea.

El barrio entero pasa por allí en algún momento: la señora que hace puchero, el estudiante que compra plátanos para el desayuno, el abuelo que se lleva solo dos peras.

Cuando la persiana baja de nuevo, ya a las ocho de la tarde, queda en la calle un silencio distinto, como si el día hubiera cerrado capítulo. Juan, sin saberlo, guarda en su frutería parte del pulso humano del barrio: lo cotidiano que une a todos.

El cronista lo observa desde la esquina. Y anota que en cada caja de fruta no hay solo colores; hay historias que se entrelazan con la vida común. Historias sencillas, humanas, universales.