La Policía Municipal gijonesa acaba de inaugurar nueva sede. Un edificio moderno, próximo al también muy digno Palacio de Justicia, y vecino de la Comisaría de Policía Nacional. Aunque esto último no lo parezca porque la distancia -mínima- entre ambos es en la práctica un rodeo como consecuencia de la barrera ferroviaria. Es de agradecer que se vayan ordenando estos equipamientos esenciales de ciudad, aunque es bien significativo que sus arquitecturas hayan emergido de un mar de zarzas. Y sigan conviviendo con ellas.

No es de extrañar, estamos hablando de un entorno en permanente espera por la solución definitiva a la macrooperación de soterramiento de vías y creación de una estación intermodal. Una intervención de cuyas diferentes temporadas y capítulos, con sus personajes en tránsito, hemos perdido la memoria. Nos dicen que de ésta va, pero hemos escogido el escepticismo como la opción que menos duele, mientras hacemos uso de la eterna estación provisional. Aguanta como puede un flujo de personas y convoyes que la han superado hace mucho.

Y así, un viaje en tren nos ofrece, ya desde el andén de salida, un panorama de vías muertas asilvestradas en el que, a poco que se aguce la vista, se pueden distinguir residuos diversos alrededor de un colchón viejo aquí, un vivac improvisado allá, claras pistas del sinhogarismo y su búsqueda de márgenes donde acomodar vidas rotas. Un purgatorio entre matojos que se retroalimenta con el imponente submundo que palpita bajo el viaducto de Carlos Marx. Su derribo está anunciado; si se materializa, con él desaparecerá algo más que una vía.

Porque antes del viaducto estaba, recuerden, un paso subterráneo que, una vez cerrado al tráfico, rápidamente se convirtió en cobijo de personas sintecho "acomodadas" en la siniestra rampa. Ha sido escenario de soledades, delirios alcohólicos o estupefacientes, disputas y hasta alguna muerte. Para mayor paradoja, el diseño del tráfico rodado en la zona ha propiciado que este reducto de sinhogarismo sea el centro de una media rotonda de acceso a la estación y al parking aledaño al Palacio de Justicia.

De esta manera, sucede que funcionarios y letrados que acuden a hacer justicia humana sortean el pozo negro de la injusticia social. Ésa que, a poco que nos despistemos, asilvestra nuestras sociedades. También los funcionarios policiales tienen por fuerza que contemplar estas realidades a la luz del día o de la noche, según su turno. Las del subsuelo del viaducto, las del territorio de nadie dejado al matorral.

Quizás es el influjo de la proximidad del Festival Internacional de Cine de Gijón, pero mi mente vuela al momento en el que se despejen pozos y arbustos. Imagino indicios aflorando para guiar sutilmente hacia historias de miserias, faltas, delitos, desesperaciones. En un mismo espacio, quienes pueden protagonizarlos, investigarlos y juzgarlos. Y quienes podemos contemplarlos desde un andén.