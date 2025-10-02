Gijón y la Universidad Laboral

No hay duda de que la Universidad Laboral es, desde hace décadas, un emblema indiscutible de nuestra ciudad. La simbiosis, el mimetismo, surgido entre ambas es de tal calibre que no es posible imaginar la una sin la otra. En realidad, Gijón y esta especie de ciudadela, articulada entorno a un gran patio central, han ido formando silenciosamente con el paso de los años un todo unitario.

En la Universidad Laboral, forjada a mediados del pasado siglo, confluyen sin esfuerzo dos vertientes o facetas: la puramente artística, que acostumbra a concitar el aplauso unánime de unos visitantes incapaces de disimular su asombro ante la grandiosidad de sus múltiples espacios; y la estrictamente educativa que, si bien discurre de manera más "discreta", constituye su verdadera esencia o razón de ser; así lo acreditan los miles de jóvenes que a lo largo de los años han salido y salen de sus aulas, prestos a desarrollar su profesión y proyecto de vida.

Y es precisamente esta doble faceta la que confiere a la Universidad Laboral su peculiar condición de organismo "vivo", dinámico, que exige como premisa para garantizar su futuro la plena rehabilitación y mantenimiento de espacios e instalaciones de diferente índole, así como la gradual incorporación de aquellos usos o actividades que estén en consonancia con el espíritu y fin de tan insigne institución.

Atrás han quedado las décadas de abandono que, por puros motivos de tinte ideológico, experimentó la Universidad Laboral recién estrenada la democracia; emprendiéndose a principios de este siglo un proceso rehabilitador y de dignificación de sus instancias del que aún quedan "flecos" pendientes de acometer por parte de las Administraciones implicadas.

Es obvio que las espectaculares dimensiones del conjunto arquitectónico gijonés multiplican necesidades y carencias cuya atención, siempre compleja, reclama de los poderes públicos redoblar un esfuerzo y un compromiso que necesariamente deben prolongarse en el tiempo si se desea preservar el lugar de privilegio que por justicia merece; máxime cuando está en juego su Declaración por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En mayo de 2016 la Universidad Laboral es declarada Bien de Interés Cultural por parte del Principado de Asturias; cuatro años más tarde – el quince de abril de 2020 – el Consistorio gijonés, tras días de un tenso y acalorado debate social y político en el que la "sombra" del sectarismo emergió de nuevo, logra aprobar por consenso una Declaración Institucional– cuyo origen reside en una Proposición elevada a Pleno por el Grupo municipal Popular en febrero de ese mismo año- en la que se insta al gobierno regional que impulse tan importante candidatura.

Han pasado ya cinco años desde la aprobación de dicha declaración. A lo largo de este tiempo, el Principado ha dado curso al mandato plenario abriendo el preceptivo expediente; siendo a día de hoy la Universidad Laboral una de las más de treinta aspirantes a ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad.

Ahora bien, la necesaria tramitación administrativa de nuestra petición como gijoneses no puede, ni debe, enmudecer sino potenciar el apoyo social y del conjunto de las instituciones; un apoyo que debe proseguir y exteriorizarse a lo largo del complejo proceso de selección. Nunca la Declaración Institucional de 2020 puede ser la meta sino el punto de partida. Pensemos siquiera un minuto que satisfacción y orgullo nos invadiría si prosperase la candidatura de la Universidad Laboral.

No deseo concluir sin antes expresar todo mi apoyo a la Asociación de Antiguos Alumnos pues son ellos quienes, con su generosidad y perseverancia sin límite, se afanan en mantener "vivo" el espíritu y justas aspiraciones de nuestra Universidad Laboral.