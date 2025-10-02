Viviendas y precios

El precio de la vivienda ha vuelto a dispararse en estos años en España, como ya sucediera en los últimos años de los gobiernos de Zapatero, previos al estallido de la burbuja inmobiliaria que contribuyó a la fuerte crisis económica y laboral de 2009-2012, con la Seguridad Social y las Cajas de Ahorros arruinadas, las pensiones congeladas, un descenso del 5% del sueldo de los funcionarios (más la inflación) y un 25% de parados; eso sí, Zetapé era "progre guay" porque hacía gracias con la ceja en contraste al seco Aznar. Ahora tenemos el colchón de los 163.000 millones de euros adicionales en cinco años de los fondos europeos tras el Covid –pagados principalmente por Alemania–, que suponen un 2% del crecimiento del PIB español anual.

El comparador Kelisto ha elaborado un informe con las ciudades más caras y más baratas para vivir en España el presente 2025, considerando el precio de la vivienda y la cesta de la compra en relación al dinero por hogar y capacidad adquisitiva. Según el cual la ciudad más cara es Barcelona (44.000 euros por hogar), que supera en un 38% la media nacional, seguida muy de lejos por Palma de Mallorca y Madrid. Entre las más baratas para vivir están Lugo, Zamora y Oviedo (36.000 euros por hogar). Lo curioso es que Barcelona lleva varios años regulando el mercado de la vivienda, es decir tergiversando el mercado, cuyos precios no responden a la oferta y la demanda, sino a las ocurrencias de los políticos populistas.

Esto ha pasado con frecuencia en los últimos 250 años, desde Robespierre con sus leyes de precios artificiales de máximos y mínimos por decreto, que arruinaron la economía de los franceses durante el periodo jacobino. Las tres ciudades más baratas tienen en común ser del noroeste, de la España vaciándose, aunque la capital asturiana está creciendo, seguida de Siero y Gijón, en un entorno regional de declive demográfico, será un caso a analizar. Lo ideal sería que tuvieran un crecimiento económico sostenible con precios asequibles. La solución para que los pisos bajen de precio no son los "relatos", sino construir más pisos. Así los jóvenes tendrán más fácil comprarlos o alquilarlos y vivirán mejor.