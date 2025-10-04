El clamor del campo

Ha sido afortunada la descripción de la despoblación rural como "La España vaciada". A ella hay que añadir, después de los numerosos y arrasadores incendios durante los dos meses veraniegos, julio y agosto, la de "quemada". Han sido 400.000 hectáreas las que se han visto convertidas en cenizas, acabando con la vida de ocho personas, arruinando los enseres y propiedades de miles de familias y dejando en ruinas o a punto de desaparecer aldeas y pueblos. Para visibilizar mejor el desastre, por si las magnitudes agrarias nos despistan a los urbanitas, se ha comparado el terreno calcinado al de 600.000 campos de futbol. ¡Si lo hubieran sido ya estarían restaurados! En caliente se han ofrecido muchas promesas. Como pasa siempre, pronto se olvidan como sucedió en 2019, en el que se quemaron cerca de 100.000 hectáreas. Entonces se insistió en la necesidad de los trabajos de prevención. Poco o nada se hizo y del abandono vinieron las devastadoras consecuencias. El problema es grave y complicado porque solamente el 16% de la población, unos 7 millones de habitantes y de edad avanzada, tiene que hacerse cargo y cuidar el 84 % de la España rural. Tarea humanamente imposible que, como los gravísimos problemas de este siglo, quedan, mientras discutimos de ideologías y semánticas, sin afrontar.

Para reclamar atención y exigir soluciones, 400 plataformas rurales organizan una manifestación mañana domingo en Madrid con este lema: "Salvemos al mundo rural agredido". Nací en un precioso pueblo de esta Asturias incomparable, Alevia, en Peñamellera Baja, en la ladera de la Sierra del Cuera y me crie en Panes por donde corren las aguas cristalinas y antes muy salmoneras del Deva-Cares. Uno siente nostalgia de aquella Arcadia Feliz que sufre el despiadado fenómeno de la despoblación y quiere sumarse con estas cuatro letras a ese clamor del campo español.

En el manifiesto que esgrimen denuncian que la despoblación es estructural, por falta de medios y servicios en sanidad, educación, transportes, comunicaciones… de que no se les tiene en cuenta en los presupuestos (cuando los hay) y en el reparto de los fondos europeos y que están convirtiendo su belleza natural y sus recursos en un almacén para macrogranjas y fábricas de biogás y biometano y, con los molinos eólicos de viento, en un espectro.

Entre las 400 plataformas convocantes se encuentra el MovimientopRural Cristiano, la antigua JARC, pionera en la reivindicación por el campo español. En Asturias este movimiento tuvo una gran influencia en la mejora de las parroquias rurales y en la sindicalización de los labradores. A ellos quiero rendir un recuerdo agradecido y, particularmente a los curas que supieron presentar la fe con el compromiso temporal en el que tiene que cristalizar el amor cristiano. Las parroquias rurales se han unido y se unen al clamor del campo por su dignidad, historia, tradiciones y exigen políticas que no obliguen a abandonarlas, ¡que las hay!.