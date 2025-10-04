Memoria y herencia de Mariano Castro Ordieres

El Excelentísimo Ayuntamiento de Gijón presidido por su Alcaldesa, Carmen Moriyón, suma en un sentido homenaje en el barrio de Santa Olaya al que fuera fundador de los Xustos, Mariano Castro Ordieres, a la nómina de espacios —calles, pasarelas, plazas— que recuerdan o celebran la vida de aquellos vecinos que por razón de su dedicación, excelencia, pasión o entrega ciudadana, han dejado una huella imborrable en el corazón de los gijoneses.

Hacer memoria de aquellos que nos precedieron, es mantener viva de alguna manera la esencia misma de esa idea inicial que dio origen a uno de los proyectos de tradición más importantes de nuestra comunidad autónoma. La Agrupación Folclórica Asturiana Los Xustos, centran desde el año 1953, una actividad ininterrumpida por y desde el respeto a la tradición concretada en los bailes y en los sones y canciones que desde antaño y por generaciones se recuerdan y bailan en nuestra región.

El trabajo de estudiar, de recuperar, de enseñar, de mantener viva esa esencia en cada nuevo socio que se acerca a nuestra familia, forma parte de una responsabilidad compartida por cientos de miembros que han mantenido el espíritu, la alegría, el compromiso y la sensibilidad de ser continuadores de una tarea preciosa y preciosista que nos ha permitido llegar hasta hoy mismo, una vez más, en el corazón de la ciudad y con nuestros vecinos como testigos y depositarios por igual de nuestra historia compartida.

Ser herederos de Mariano Castro Ordieres constituye un orgullo y una responsabilidad que los Xustos renuevan en este hermoso y justificado acto ciudadano. Los reconocimientos no hacen sino subrayar una vida plena dedicada por entero al baile. Si bien las facetas de nuestro fundador son varias, como son también las oportunidades y los tiempos, los viajes y las anécdotas, ampliar la nómina de bailarines en una época compleja y casi tutelada por el régimen, no fue tarea fácil. Su impronta como su genio, su talento y su habilidad lo confirmaron como una figura a tener en cuenta en otras latitudes y en otros escenarios y con otros estilos. Su pasión, la misma con la que se entregaba de manera vehemente a la enseñanza de cada baile, se contagió de una generación a otra, de una familia a otra, de una bailarín a otro. Sin ambages, sin concesiones, sin cuenta alguna salvo encontrar en su dedicación vital una excusa para crecer, para dejar una huella y significarse en un mundo, el de aquel entonces del folclore, reducido y controlado, para dejar un sello inconfundible que sigue perfumando nuestro trabajo diario.

Formar parte de una historia así nos hace más justos y más humanos, nos hace poner la mirada en el otro y el sentimiento y el corazón en cada pequeña acción que realizamos como academia, como vecinos, como grupo de baile que mantiene viva una tradición imperecedera.

El sueño de Mariano Castro Ordieres es ya patrimonio de todos. No solo de los Xustos, del mundo del folclore y la tradición. Su visión —quizá poco entendida hoy con los ojos de ayer— es la de cuantos amamos y creemos en la necesidad de seguir haciendo de nuestro patrimonio una excusa para educar y formar a los escolares de hoy, a aquellos interesados por el baile o a cuantos amamos todo lo que tiene que ver con nuestra tierra, rica en testimonios, en fuentes, en lírica y en música.

Las nuevas generaciones seguirán viendo en ese modelo de excelencia un pretexto precioso para crecer y para seguir sirviendo desde el folclore a esta ciudad y a esta comunidad.