Patrimonio Mundial y más…

El tiempo, como dimensión, decía Alonso Quijano –ya sabéis Cervantes, tan de moda más si cabe estos días–que "solía dar dulces salidas a muchas amargas dificultades…"

En efecto, pasados ya los tiempos en que era un edificio denostado por unos y casi desconocido por todos, van sosegadas las aguas a medida que reconocemos dos cosas fundamentales: por un lado, el bien que supuso supone y supondrá, como centro "de los mejores" si no el mejor, en formación de la juventud. Por otro lado, cobra cada vez más importancia su valor como monumento, con espacios y diseños exclusivos, históricos, sin paragón a nivel mundial. Por eso es por lo que creemos los antiguos alumnos y aún la sociedad civil que la conoce y por ende la clase política, que la hace acreedora a ser elegida un día no muy lejano por la UNESCO, Patrimonio Histórico Mundial de la Humanidad.

Me estoy refiriendo –ya lo habréis colegido– a la Universidad Laboral de Gijón; la primera de hasta veintiuna, alguna de las cuales ya no existe … Esta, sí; ha sido la primera, construida en época d e "fame". En tiempos recios, de escasa ración y hasta de "pertinaces sequías". Mas está ahí sirviendo a la sociedad desde va a hacer en los próximos días ¡70 años!

"70 AÑOS EDUCANDO": ese es el tema que se nos antoja como más válido por corto y contundente. En palabras de mi respetado amigo Octavio, un trabajador de los tiempos de su construcción: "nunca con tan poco se hizo tanto".

¡Qué razón tiene el de Candanal y qué bien lo ha definido! El bien que procuraría la consecución de este "título" a Gijón, a Asturias y a España es de tal calibre, que no tendría parangón, porque no son ruinas. Es un complejo a pleno funcionamiento, con pasado, con presente y con un futuro más que esperanzador. Solamente mentes obtusas pueden negar esta realidad, que por otra parte nos sobrepasa a todos.

Mientras esa esperanza, esa confianza en que así sea, se cumpla, celebremos este 70º aniversario del inicio de las clases lectivas con el alborozo que siempre caracterizó a los estudiantes que estrenan curso.

Aquellos del curso 1955-56, son algo "talluducos" ya; pero, siguen tan ilusionados que manifiestan que están dispuestos a volver al internado, volver a estudiar al valle de Cabueñes… ¡Cómo influyó en nosotros la Uni, queridos amigos!

También hay que hacer mención a damnificados: El hecho de que los alumnos fuésemos becarios, con obligación de aprobar todo en junio o septiembre, so pena de perder beca, supuso en algún caso alguna tragedia personal, algún trauma que no siempre quedó felizmente resuelto.

Desde aquí nuestro recuerdo a todos aquellos que quedaron a lo mejor injustamente en el camino… O que encontraron en esa encrucijada otra salida, como decía el de la "triste figura".

No nos puede tildar el pueblo de ser especiales, exclusivos y aun únicos en reivindicar este asunto, que un día, va a hacer 70 años, prendió en las sienes de cientos de adolescentes que dieron tanto a España…y de la que recibieron tanto… Quiero reivindicar para nuestra Patria, el esfuerzo ejercido tanto personal como conjuntamente, en un proyecto nacional que nos impelió a trabajar por nosotros, pero también por el procomún en un contexto en el que todos los que interveníamos en la cadena evolutiva de la sociedad, teníamos responsabilidad. Todos nos sentíamos concernidos y responsables, porque si no cumplíamos, defraudábamos…

Os esperamos a todos –cabemos todos– en la UNI.