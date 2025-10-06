La satisfacción de servir

Decía un profesor –de los tantos y tan buenos que he tenido en mi infancia y adolescencia– que "el verdadero camino para encontrar la felicidad plena es el del servicio a los demás". Pues bien, esta semana hubo dos momentos que me lo recordaron con especial fuerza: el entrañable homenaje a las personas mayores, con motivo de su Día Internacional, organizado por Cruz Roja Asturias, y la presentación del proyecto CIUDADELAS, una nueva iniciativa de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que simboliza nuestra forma de entender el cuidado y la atención a las personas.

Ambos actos pusieron en relieve algo esencial: de un lado, el valor de quienes han dedicado toda una vida a construir nuestra ciudad y, de otro, el de las personas que hoy trabajan –con entrega y profesionalidad– para mejorar la vida de los demás. Y en esa dualidad reside uno de los más nobles sentidos de la política: el de ayudar, acompañar y cuidar; porque no hay tarea más digna, ni satisfacción más profunda, que la de ver cómo el trabajo de un equipo se traduce en bienestar para nuestros vecinos.

CIUDADELAS representa ese espíritu. Es un nuevo modelo del Servicio de Ayuda a Domicilio, que acerca los cuidados, personaliza la atención y mejora las condiciones de quienes lo prestan. Un programa pionero en Asturias que demuestra que la Fundación Municipal de Servicios Sociales y sus profesionales no se conforman con mantener lo ya conseguido, sino que sus retos siguen creciendo, innovando y mejorando.

Porque cuidar también es avanzar, escuchar y cambiar lo que haga falta para servir mejor. En días así, uno entiende que el auténtico valor de la política está lejos de los debates estériles o de la confrontación vacía. Está en servir a las personas, en trabajar con humildad, con rigor y con la alegría de saber que tu esfuerzo tiene un propósito: mejorar la vida de los demás. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Gijón trabajamos cada día con una convicción firme: que la política debe ser útil, cercana y transformadora.

El poder no consiste en imponerse, sino en construir. Y el verdadero liderazgo no nace del ruido ni del enfrentamiento, sino de la capacidad de servir. Al final, cuando todo pasa, lo único que permanece es lo que uno entrega. Y pocas cosas te dejan una huella tan profunda que la de haber ayudado y haber servido a tu ciudad.