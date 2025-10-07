Opinión | Crónicas de barrio
Geli no deja que se enfríe el café
El bar de Geli Zarracina no tiene nombre rimbombante ni neones que parpadeen. Está donde tiene que estar: en una esquina de Gijón donde aún se saluda por el nombre y el café se sirve sin reloj.
Geli llega antes que la primera luz y mucho antes que el primer cliente. "Hay que tenerlo todo listo como si fuera misa mayor", dice mientras limpia con el mismo trapo que ya parece de la familia. No lleva uniforme, pero sí esa mirada que lo ha visto todo: desayunos con legañas, discusiones de pareja en tono bajo, brindis de cumpleaños, y hasta silencios que duran tres cafés.
Detrás de la barra, es mujer y confidente, pero no se nota. Ella escucha más que habla. Solo se le escapa una risa rápida cuando el camarero nuevo pregunta cuántos tipos de vermut hay. "Todos, si se sirven con cariño", contesta, y sigue.
Su conflicto no es con el trabajo –que lo domina como si fuera música de fondo–, sino con la gente que ha dejado de entrar, los que ya no piden pincho ni prensa. "Hay días que echo de menos a los de siempre… aunque me dieran guerra". Lo dice con una mezcla de nostalgia y orgullo, como quien echa de menos el ruido, pero no el cansancio.
El antagonista aquí no es otro bar, sino el tiempo que se ha vuelto más frío que la cafetera apagada. La gente corre, pide para llevar, no se sienta. Geli extraña las sobremesas largas, los parroquianos fieles, las risas que salpicaban la barra.
Pero no se rinde. Nunca. En su bar siempre hay calor, azúcar en sobres y conversación de sobra. Si entras, te mira con una mezcla de bienvenida y evaluación: "¿vienes a tomarte algo o a charlar un rato?". Y tú decides. Porque Geli te deja espacio.
Al terminar la entrevista, me sirve otro café sin preguntar. "El segundo es el bueno", me dice. Afuera llueve, pero dentro el mundo sigue en pie. Mientras Geli esté ahí, Gijón tiene quien lo escuche desde la barra.
