Dice Esperanza Aguirre que por liberal está en contra suprimir el peaje de la autopista del Huerna, que lo paguen quienes lo usan; se equivoca. Ser liberal significa estar a favor de las libertades, dentro de un orden razonable para que no derive en libertinaje. Los peajes en general eran un lastre para el crecimiento de las economías feudales, con la llegada de las revoluciones liberales a Europa en los siglos XVIII y XIX fueron suprimiéndolos, mientras se articulaban los mercados nacionales. Tendrían alguna lógica si se implantaran según costes de infraestructuras, y proporcionalmente a las características de las regiones para no distorsionar el mercado –el equilibrio dinámico de la oferta y la demanda–, pero en modo alguno si se trata de privilegiar unos territorios sobre otros.

El pasado 4 de octubre se celebró la muerte de san Francisco de Asís en torno a su 800 aniversario, cuyo día quiere recuperar la presidente Giorgia Meloni como fiesta nacional en Italia, para recalcar sus raíces cristianas y europeas. Prototipo de religioso católico que quiso predicar con el ejemplo la humildad y fraternidad, respeto por los animales y la solidaridad universal. El apodo Paco según unos procede del diminutivo Francisco > Frasco > Paco, y según otros de las siglas PAter COmunitatis. El caso es que en este siglo XXI que siguen las guerras y odios entre determinados islamistas, judíos y cristianos, su referencia nos sirve como espejo de libertad y coherencia. Se trata de convivir con los demás, no de arrasarlos.

También se ha celebrado el 7 - O el segundo aniversario de la matanza de civiles por los islamistas de Hamas, incluidos los cientos de jóvenes palestinos y judíos que asistían a un festival musical por la paz, el Pearl Harbor de la actual guerra de Gaza. La libertad razonable no puede ser la barbarie ni la impunidad de asesinar o imponer tu religión a los demás. Veremos cómo resulta en los próximos meses la tregua entre el gobierno expansionista de Israel y musulmanes radicales, que ha sido presionada por Trump sobre todo, y la UE, no por unos activistas sectarios navegando un mes por el Mediterráneo. En Egipto viven unos 10 millones de cristianos coptos: ¿serían las siguientes víctimas si ganan los extremistas?