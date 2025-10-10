Les manes que abracen Palestina

Asturies dio exemplu de lo que siempres foi: una tierra solidaria y comprometida colos derechos humanos y coles inxusticies. Una vegada más, la sociedá civil foi por delantre de la so clase política. Milenta voces nes cais de Xixón glayaron pola defensa del pueblu palestín, pola so llibertá y por poner voz a los milenta gritos silenciaos pol estruendu de la guerra. Glayamos pola indiferencia de los poderes del mundu, que non de la ciudadanía, que inunda ciudaes enteres dando-y una bofetada na cara a los sos gobiernos.

Nun voi falar de lo que tolos güeyos pueden ver nos medios o nes redes sociales, del trabayu valiente que tán faciendo los y les periodistes comprometíos pa siguir informando, pa facer el trabayu de los cientos que fueron silenciaos a balazos.

Voi falar de lo simbólicu. De cómo delles aiciones son l’alientu d’un pueblu que pervive y resiste. Voi falar de les compañeres del 8M portando los mortayes que representaben a los milenta neños y neñes muertos pola indiferencia d’un mundu cada vegada más sordu, más ciegu y más mudu. De les llárimes de munches d’elles al imaxinar que les sos entrañes podríen parir fíos pa morrer embaxo los escombros de la miseria humana.

Voi falar d’acabar bailando un "dabkeh", porque ante too hai esperanza: la d’un pueblu que quier tornar a la so tierra, como enantes nosotres quiximos tornar pa echar raigaños na nuesa.

Nel mes de xunetu falé nel Plenu municipal de cómo construyir la paz, de cómo ser exemplu d’humanidá, tamién dende lo simbólicu. Llogramos que’l nuesu gobiernu nacional, cola presión de les cais, accediera a romper dalgunes, nunca suficientes, rellaciones col gobiernu xenocida d’Israel. Agora vuelvo a pidir que Xixón y el restu de conceyos d’Asturies, dende la fuerza de lo simbólicu, tiendan les sos manes hacia Gaza y abracen a un pueblu que necesita saber que la so resistencia tamién tien cuerpos lloñe de les sableres del so país.

Podemos falar de munches coses, discutir la importancia o la eficacia de lo simbólicu, pero de lo que nun podemos dexar de falar enxamás ye de Palestina.