Agilidad para la Europea

La visita de la alcaldesa, Carmen Moriyón, a las obras de adecuación de la avenida de la Pecuaria, paso previo e imprescindible para la necesaria ampliación del Parque Científico y Tecnológico, sirvió ayer no sólo para dar imagen de agilidad en los compromisos municipales, sino también para lanzar un mensaje claro de tranquilidad a la Universidad Europea, institución académica que proyecta un gran campus en la zona. Gijón está cumpliendo con lo pactado y esos terrenos -urbanización del espacio y redes de saneamiento- estarán listos en enero. A partir de ahí, la pelota está en el tejado de la consejería de Ciencia del Gobierno de Asturias y, a mayores, en el Ministerio del ramo, que esta semana lanzaba un nuevo decreto de universidades que obligará a la Europea a revisar su plan gijonés, tal y como publicó hace unos días LA NUEVA ESPAÑA. Ya va siendo hora de que la capital marítima del Principado vea un gran proyecto llegando a buen puerto. Y sirva el mismo guion para la llegada de Quirón.

La llegada de la Europea permitirá revitalizar la ciudad, ganar jóvenes, que falta hace, y, además, un reclamo para nuevas empresas que quieran asentarse en Gijón. Son catorce las titulaciones que se proyectan desde la Europea (doce grados y dos posgrados) enfocadas a la salud, la empresa y STEAM (acrónimo de las ramas de tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). Más de 3.200 alumnos en una superficie de siete mil metros cuadrados donde se sumarán jardines, laboratorios, un hospital de simulación y zonas de restauración, entre otras cosas.

Pese al nuevo decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, tanto el Ayuntamiento como la institución académica han lanzado un mensaje de tranquilidad. También el Principado ha asegurado que la tramitación está en marcha. Hay confianza en la Casa Consistorial en las palabras y el trabajo de la consejería, pero no sería la primera vez que esas palabras se las lleva el viento. Los accesos al Puerto o el Hospital de Cabueñes, por ejemplo. Costaría entender que quien no es capaz de cumplir sus compromisos ponga palos en las ruedas a aquellos proyectos que sí cumplen la hoja de ruta de prevista.