Opinión
Vero
El viernes fue el día de la salud mental. Fui a la TPA a hablar sobre ello, y lo hice con una paciente que se prestó a acompañarme para que, de una vez, el estigma de la "no salud mental" quede desterrado con su presencia. Ella no es mi paciente, es ya mi amiga. Una amiga de la que he aprendido mucho en estos años. Ella es la confirmación de que de todo se puede salir, de que hay personas que saben trabajar su fortaleza y que, como ella, no solo lo hace por ella misma, sino que quiere dar testimonio de que se puede, contándolo desde en la televisión de su tierra. Ha hablado sobre cómo nos conocimos, sobre cómo le diagnosticaron asma cuando no podía ni respirar por los ataques, cuando su calvario empezó, hace 30 años.
Era una niña que estuvo tratada durante tiempo de una enfermedad que no tenía. Pero como niña que era no podía ni sabía explicar que aquella angustia le devoraba la vida. Con 16 años apareció ante mí, hecha un saco de huesos, perdida y con un miedo que la paralizaba completamente. No ha sido mi trabajo, ha sido su actitud, su fuerza y la de su madre... Todavía la estoy viendo sentada frente a mí, desesperada no solo por su hija, sino también por la incomprensión de los demás, llevándola casi a escondidas porque entonces llevar a una adolescente a terapia era llamarla loca. Allí empezamos nuestra vida juntas. Tras esos años de llamadas de madrugada, de ataques de pánico, de altibajos, Verónica empieza a vivir, nos separamos poco a poco, llamadas y Whatsapp, para cualquier cosa.
Y cuando empezaba a respirar, a controlar su ansiedad, a vivir sola, a ser independiente y feliz, un cáncer de mama vuelve a ponerla a prueba. Yo sabía que no podría con ella, y así lo hablamos, pero ella es mucho más fuerte que la simple aceptación. Quiso mostrar su enfermedad y su entereza al mundo, promocionó en las redes su despedida del pelo, de su pecho, y quiso hacer reír con fiestas especiales a aquellos que sufrían con ella. Es lo que ha hecho el día de la salud mental. Ha contado cómo ha sido su batalla con la salud mental desde que tenía 8 años, y creo, sinceramente, que hoy es la mejor representación de que la actitud tiene mucho que ver con la salud mental, que el contar con ayuda también, pero sobre todo y especialmente el ser una luchadora, la ha salvado tanto física como mentalmente. Su ejemplo el viernes en la entrevista me ha hecho llorar, cómo no. Vero está dentro de mi vida, como espero y deseo estar yo en la de ella... Ya no como paciente y psicóloga. Como amigas..
