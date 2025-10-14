Ciudades con Jardín Botánico: el Orto botánico de Padua

Un amigo, sabiendo de mi pasión por los jardines botánicos me animó a conocer el Jardín Botánico de Padova, Padua para nosotros. Un vuelo directo desde Asturias al aeropuerto Marco Polo en el Veneto italiano y un trayecto de cuarenta y cinco minutos en autobús nos dejó en Padua, ciudad de unos doscientos mil habitantes que dispone de un espectacular patrimonio histórico- artístico, entre los que se destacan la Basílica de San Antonio del S.XII, la Capilla de los Scrovegni del S. XIV en la que se pueden admirar los frescos de Giotto y su Orto botánico

Vista del jardín de Padua. / Lne

El Orto botánico, denominación italiana para los jardines botánicos fue fundado en 1545 como un HORTO Medicinali para el estudio de las plantas medicinales dentro de la facultad de medicina de la Universidad resultando ser el más antiguo de los jardines botánicos universitarios del mundo.

En 1997 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por su valor histórico, científico y cultural. Situado en el corazón de la ciudad exhibe unas 3.500 especies diferentes de plantas con más de 6000 ejemplares y arboles históricos como una palmera plantada en 1585, un magnolio plantado hacia 1786, un gran plátano con tronco hueco del año 1680.

A los invernaderos originales se ha añadido en el 2014 unos enormes espacios invernaderos denominados Jardines de la diversidad, "green house" diseñada para funcionar con energía renovable de sol y agua. Un anfiteatro bellísimo construido en 1842 dispone de 200 plazas para estudiantes y una biblioteca de mas de 50.000 volúmenes.

Jardines de la finca La Isla, próxima al Botánico de Gijón. / Ángel González

Me llamó poderosamente la atención su innovador Museo de la Naturaleza y el Hombre y especialmente la exposición de su Herbario, el segundo más importante de Italia.

Todo ello me recordó la fortuna de tener en nuestra ciudad un espléndido Jardín Botánico y las expectativas que se abren con la adquisición del resto de Jardines de la finca de La Isla y el edificio original, anunciado por la Alcaldesa para este ultimo trimestre.

En ese edificio de unos mil quinientos metros además de otras instalaciones y espacio para la Asociación de Amigos del Botánico se podrá centralizar la investigación a cargo de la Universidad Asturiana y lo que no es menos importante la exhibición del completísimo Herbario, colección del jesuita Manuel Laínz, figura de referencia en la botánica española ,con unos cuarenta mil pliegos cedidos junto con su biblioteca por el mismo y la propia Compañía de Jesús en el 2004 a la ciudad de Gijón para su Jardín Botánico Atlántico. Su principal enfoque es la flora vascular con especial atención a la flora de la región atlántica y la península ibérica, trabajo al que el Padre Laínz dedicó décadas de labor botánica y académica.

Gijón se sentirá con este remate cada vez más orgulloso de ser referente botánico en España.