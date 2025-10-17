Feliz día de la marmota

Hoy es uno de esos días que poco o nada tenemos que celebrar. Hoy es el día mundial de la erradicación de la pobreza, 17 de octubre. Durante esta mañana la Sala Europa de la Junta General del Principado de Asturias se llenará de datos y motivos para agachar la cabeza, enmendar un mea culpa y reconocer que estamos lejísimos de conseguir una sociedad justa. Una sociedad donde las personas tengan verdaderas oportunidades para construir un proyecto vital ilusionante.

Confío en que nadie se atreva a esbozar, como hizo hace tres años un consejero de Madrid, "¿Dónde están los pobres?". Ossorio se atrevió a vociferar aquello que muchas personas piensan. Seguimos mirando a nuestro alrededor creyendo que sólo lo que se manifiesta con crudeza es real. La pobreza y la desigualdad son un mal silencioso que radicaliza el sufrimiento de muchas personas que viven en silencio la penuria de malvivir y sobrevivir en un mundo que les representa poco o nada. Un perfecto caldo de cultivo que torpedea la línea de flotación de la cohesión, la convivencia y la esperanza de creer que vale la pena vivir la vida.

Dos de cada cuatro asturianos están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, casi un 5% por debajo del promedio estatal. ¿Motivo de celebración? Ustedes sabrán.

En nuestra región 173.000 personas están en situación de pobreza relativa y 61.000 en pobreza severa. Pensarán los lectores… ¿y eso que quiere decir? Para calcular la pobreza se tiene en cuenta la mediana de ingresos por unidad de consumo. Vamos por partes.

Un hogar donde sólo viva una persona adulta (mayor de 14 años), es una unidad de consumo. A partir del segundo adulto, sumamos 0,5. Menores de 14 años suman 0,3. Esto quiere decir que una familia de dos adultos y dos niños equivalen a 2,3 unidades de consumo.

¿Y cómo influye la mediana de ingresos en esto? Nos referimos a pobreza relativa cuando una unidad de consumo ingresa menos del 60% de la mediana de ingresos de un país o región. En el caso de España la mediana de ingresos actual es de 19.307 euros por unidad de consumo. La mitad de la población cobra más de eso y la otra mitad menos. Un hogar estará en situación de pobreza si ingresa menos de 11.584 euros por unidad de consumo. Si ese hogar ingresa menos del 40 %, 7.723 euros anuales, hablamos de pobreza severa.

Una madre con dos hijos debería ingresar más de 1.030,4 euros al mes para huir de la pobreza severa. Más de 1.544 € para no estar dentro de la estadística de pobreza.

Con estos datos, y sabiendo lo que cuesta vivir -vivienda, comida, luz, gas-, empecemos a reconocer la realidad. Sólo así podremos empezar a cambiarla.