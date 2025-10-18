Las fiestas se atascan

Las charangas del Antroxu de Gijón se han puesto en pie de guerra por el retraso y los problemas que han tenido para lograr los permisos que les permitan iniciar los ensayos de cara a la próxima cita carnavalera del mes de febrero. Temen, como desvelaron esta semana a través de LA NUEVA ESPAÑA, que la falta de tiempo lastre una cita de las citas más esperadas por los gijoneses. Pero ellos no son los únicos que se encuentran con trabas o gestiones eternas a la hora de programar sus actividades. La mayoría de comisiones de fiestas de los barrios y parroquias, por citar otro ejemplo, llevan años clamando a la administración por una mayor celeridad en los trámites.

Los colectivos carnavaleros –catorce, que funcionan como una piña y que albergan a alrededor de medio centenar de integrantes por cada charanga– tienen previsto concentrarse el domingo en la plaza Mayor para exigir una solución inmediata. Desde el Ayuntamiento, por su parte, señalan que el lunes mismo habrá una solución. Les plantearán, según el presidente de Divertia, varias opciones después de que el gobierno local estuviese buscando, sin éxito, una ubicación alejada para evitar las quejas vecinales. Pero no les fue posible. Más pronto o más tarde, pero el Carnaval siempre se celebra en febrero, por lo que deberían estar los deberes hechos con antelación para evitar que las charangas tengan que ir apurados para que la ciudadanía disfrute con sus músicas y disfraces.

No hay que dejar de lado, por otra parte, el trasfondo del trabajo muncipal para encontrar alternativa. Que los ensayos de los últimos años de las charangas (en colegios o espacios abiertos) hayan provocado quejas ciudadanas invita a otra reflexión que no debería ser tan habitual. La inmensa mayoría de los gijoneses quieren actividades todo el año, disfrutarlas, pero sin que les molesten en su día a día. Pasa con el Antroxu, pero también con la Semana Negra, el paseo Gastro, con el Antroxu o con los conciertos del Gijón Life o Metrópoli, en el parque de los Hermanos Castro y el recinto ferial respectivamente. Lo que no se puede pretender es la cuadratura del círculo.