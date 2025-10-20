Y Puente... ¡hizo el milagro!

El ministro tuitero ha hecho el milagro. Ha logrado con su chabacanería y sus despropósitos reunir a todos los partidos en una misma manifestación, lo que es de verdad un auténtico milagro. No, no quitan ni quitarán el peaje del Huerna, porque todos sabemos que, para este Gobierno, especialmente en infraestructuras, no existimos. No somos iguales a otros españolitos cuyo AVE llega a la ciudad, no, se queda a 50 kilómetros del punto final. Toda España, menos nosotros, cuando tienen un AVE, es algo real. El nuestro es como de "atrezzo". Se queda en Pola de Lena. Todo sigue indicando que los asturianos somos ciudadanos de segunda. Y resulta que este ministro, caracterizado por sus insultos y desprecios, cree que "la agenda de los políticos asturianos está desajustada" y con esto quiere decir, me imagino, que los demás, y supongo que él, la tiene niquelada. No hay más que ver cómo funcionan "sus trenes". O nuestros, más bien, que dice Hacienda que todo lo que pagamos vuelve. Que se lo pregunten a los miles de usuarios que se han quedado atrapados, que no han podido llegar a tiempo a sus lugares de destino, que ahora que el juego está de moda, se pueden hacer porras, para ver cuánto retraso vamos a tener cuando nos subimos a uno de "nuestros trenes".

Y sí, vuelven los impuestos a nosotros. Para que veamos cómo todo se va "mejorando". El precio de la cesta de la compra, el intento de subir las cuotas a los autónomos, las listas de espera en Sanidad, las miles y miles de viviendas sociales que están construyendo.

Y mientras, nosotros nos manifestamos por lo que para ellos es una nimiedad, porque sin despeinarse ha "regalado" 750 millones anuales de peajes… ¿A qué autonomía? Sí, a Cataluña, donde eliminaron en 2021 los peajes de 477 kilómetros de autopista.

Y ya ven, somos nosotros los que tenemos la agenda desajustada, porque no sabemos lo que queremos. De momento se ha logrado lo increíble. Que todos los partidos políticos de diferentes signos se pongan de acuerdo en algo. Que Asturias también cuenta, que estamos en el mapa… Aunque no hablemos catalán.