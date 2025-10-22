Oficio y paciencia en la tienda de Arconada

A Arconada se le distingue enseguida, no solo por lo alto que es, sino por la sonrisa tranquila con que saluda a todo el mundo. Tiene algo de hombre sereno, de quien ha vivido bastante y no se cansa de escuchar.

Su tienda está en la calle Instituto. Se llama Deportes Arconada, aunque en el barrio basta decir la tienda de Arconada. El escaparate está siempre limpio, con las zapatillas bien alineadas y un olor a nuevo que se mezcla con el de cartón y tela recién sacada de la caja. No hay música ni luces llamativas, solo él, detrás del mostrador, con su hablar pausado y sus manos grandes.

Fue corredor de mil quinientos. Ganó campeonatos, pero eso hay que sacárselo con paciencia. Habla de ello como quien recuerda una caminata, sin darle importancia. A su lado está Luis, también atleta de nivel, amigo de toda la vida, que le ayuda en el negocio y le conoce mejor que nadie. Entre los dos llevan la tienda con mesura, sin nervios ni precipitación.

Por las tardes, echa una mano en el Grupo Covadonga de Gijón, y allí Arconada reparte consejos a los que empiezan. Les mira la pisada, les enseña a respirar, y les repite que la carrera más difícil es la que se corre con la cabeza.

En el barrio se le tiene aprecio. Los viejos le respetan, los jóvenes le escuchan. Y él, cada día, al final de la mañana, baja la persiana despacio y se queda un momento mirando la calle. No parece que le falte nada. Tal vez piense que en la vida no se trata de correr más que nadie, sino de ir acompañado de la buena gente.