Peaje del Huerna, no

Esta vez ha sido el ministro Óscar Puente el que contestó a la petición de supresión del peaje del Huerna, lo hizo en sede parlamentaria y no añadió nada a las disculpas tontas de José Antonio Santano. Dice que rescatar la concesión "tiene un componente jurídico y económico que no podemos afrontar", sin explicar por qué, más allá de hablar de unas cantidades que parecen exageradas, considera que el que los asturianos eligieran presidente a Cascos significa que la prórroga no preocupaba mucho, ignora que Cascos duró diez meses y que además una cosa no justifica la otra, y no cree que este sea un problema central para Asturias.

Lo cierto es que el dictamen de la Unión europea deja claro que la prórroga fue ilegal y alguna consecuencia tiene que traer esa ilegalidad. No es la primera consecuencia de decisiones políticas que pagamos los ciudadanos, Caso Castor, rescate de autopistas quebradas, impuesto al sol, hucha de las pensiones, rescate bancario y un largo etcétera nos han costado doscientos mil millones de euros, por eso, hablar de “componente económico” en abstracto, es salirse por peteneras. Debería explicar las cifras del rescate y las de las compensaciones que se están pagando y se van a pagar, y también a qué obliga el dictamen de la Unión Europea, sí es puramente informativo, que parece que no, o de obligado cumplimiento, en cuyo caso, retrasar la solución no conduce a nada, aunque es evidente que la falta de Presupuestos generales condiciona esta obligación y puede ser la causa que está detrás de la negativa del ministerio, aunque esta falta de presupuestos no eximiría del cumplimiento.

En cuanto al componente político, si había alguna duda, la manifestación del pasado viernes deja claro el consenso. Todo el espectro político, sindical, empresarial y ciudadano se sumó a la convocatoria y estuvo presente en la calle Uría de Oviedo, mostrando una unidad que en muy pocos casos se da en nuestra Comunidad.

Y sí, es un problema importante para Asturias, incluso para quienes no la utilizamos pero pagamos un sobrecoste en los productos que nos llegan a través de ella; para una Comunidad industrial, con multitud de puertos pesqueros y otros que mueven todo tipo de mercancías, con un importante componente comercial y turístico, el peaje del Huerna es una desventaja a la hora de competir con el resto de comunidades que tienen otras alternativas para desplazarse. Y es ilegal.