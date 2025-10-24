L’analfabetismu emocional

Alcuéntrome nun restaurante. Tou va na llende correuta na nuesa mesa: rises, charranería, mirar de xemes en cuando al móvil, ceguñar el güeyu de complicidá… De sópitu, un niñín piquiñín entama a llorar, los padres garren un nun sé qué del bolsu, apúrren-ylu y esti dexa de berrar. El milagru faese realidá darréu, un móvil ponlu gayoleru, los padres aselen, yá pueden siguir con normalidá la xinta. Pero’l niñín non, acaben de frayalu, solucionaron el problema en falsu, asina él nun deprende a regular los problemes, nin ye a tolerar la frustración, tán a facelu un analfabetu emocional.

Enantes que llegaren los ardiluxos del diañu, los padres conocíen toa una riestra estratexes que los aidaben a coneutar col fíu/a y solucionar el problema. Como asturianos que somos, les añaes conquistaben a los piquiñinos de la que se trasmitía la llingua asturiana. Yeren una maravía que poníen n’estaya a tola familia, creyaben una amestura ente ellos. Pero claro, eso lleva tiempu, ye más cómodu da-yos la pantallina y que nos dexen tranquilinos.

Hai más cosiquines coles qu’aselar el problema como arrollicalos pa que pasin a pasu solluten y dominen el disgustu. Ufri-yos xuguetes afayadizos a la so edá, que nun los ababayen. O cenciellamente fala-yos, sonrisalos, contautar colos güeyos, face-yos rebelguinos… Lleven un migayín más de tiempu pero fomenten una tranquilidá que los ardiluxos del diañu nun son a ello, llógrase un desarrollu emocional ente familiares qu’enancha’l vínculu afeutivu ente ellos.

Familiares, padres, xente en xeneral que trata colos rapacinos, tamos nun periodu fundamental pal desarrollu de les criatures. Nestos primeros años desendólquense un conxuntu d’habilidaes cognitives, sociales y emocionales. A estes edaes el celebru tien una plasticidá que consigui abondes conexones neuronales fundamentales pal deprendizaxe y adautación al entornu. Nun-yosla xuguemos, nun seyamos comodones, nun pensemos que somos más llistos que la fame, lo que somos ye unos borricos.