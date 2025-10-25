Un control real en los montes

Alrededor de medio centenar de personas desalojadas y una superficie de 40 hectáreas calcinadas es el balance del pavoroso incendio que la noche del pasado miércoles perturbó la tranquilidad de los vecinos de las parroquias al pie del Monte Areo. Un fuego, provocado según los investigadores de la Guardia Civil, que ha puesto de manifiesto, de nuevo, la imperiosa necesidad de cuidar los montes y espacios verdes. Visto está que las llamas no sólo avanzan en verano y con los termómetros disparados. En pleno otoño, cierto que más cálido de lo habitual, los residentes del concejo de Gijón, incluso los de Carreño, a punto estuvieron de vivir una tragedia por el incesante viento hasta que, afortunadamente, la rápida actuación de los bomberos y la providencial lluvia de la madrugada dieron tranquilidad a los vecinos de la zona afectada.

En Monteana, San Andrés de los Tacones, Serín, Veriña o Poago lo tienen claro. "Voy mucho y a veces he pensado que cualquier colilla mal apagada puede provocar que todo queme", reflexionaba el líder vecinal de Monteana después del atragantón vivido. Ese "abandono" de lo rural, como volvieron a enfatizar los vecinos a través de este periódico, ya va siendo hora de ponerle solución. No vale ya que los dirigentes políticos, como ocurrió el pasado verano en Asturias, dediquen palabras, cariacontecidos, en julio y agosto y que al llegar septiembre se olviden de todo hasta el próximo periodo estival.

El del Monte Areo ha sido un aviso. Hay que actuar ya. Cuanto antes. Eso implica, entre otras medidas, un protocolo serio de actuación durante todo el año y un control de todas esas fincas, muchas de ellas privadas y olvidadas por sus dueños, para que esos espacios estén cuidados, atendidos y no olvidados. Lo vienen avisando los vecinos de las zonas rurales desde hace años sin mucho éxito de las administraciones. Por muy de agradecer que sea la rápida respuesta que se da en estos casos, ellos lo que demandan, con razón, es prevención.