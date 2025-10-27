Ana Belén: mucho más que oficio

Tras seis años de silencio musical, la vuelta de Ana Belén a Gijón, en el Teatro de la Laboral, garantizaba el lleno absoluto. Y así fue. El tour "Más D Ana" es toda una lección de oficio, calidad, elegancia y carisma, con un recorrido por más de una veintena de canciones icónicas y la inevitable renuncia a muchas otras: su fecunda carrera ofrece material de sobra donde elegir.

El tour "Más D Ana" se solapa con su nuevo disco, recién publicado, con canciones que apuntan a formar parte de sus nutridos himnos, como la homónima "Vengo con los ojos nuevos", la glamurosa "Cinecittá" o "Que no hablen en mi nombre", dedicada a las niñas de Palestina.

El concierto de Ana Belén en Gijón, en imágenes / Luisma Murias

Arropada por seis músicos y con su hijo, David San José, al piano y la dirección musical, ofreció un concierto magistral y equilibrado entre memoria y actualidad. Abrió con "Solo le pido a Dios" y selló la noche con "España camisa blanca", "La puerta de Alcalá" y "Balancê". Entre medias, todo un desfile de joyas entre las que destacaron por su sonoridad "Lía", "Peces de ciudad", "El hombre del piano" y "A la sombra de un león". En ellas volvió a demostrar por qué es una de las grandes voces: no dejó ni una sola frase para que el público hiciera su trabajo; afinación perfecta, técnica inmejorable, sensibilidad y potencia intacta.

Uno de los momentos más exigentes llegó con "La salida no es por ahí", compuesta por Michel Camilo y con letra de Víctor Manuel: difícil, intrincada, casi jazzística, e interpretada con una solvencia admirable.

No me convenció el nuevo arreglo de "Contamíname": su introducción desconcierta y los coros no terminan de encajar. Tampoco la nueva bachata, pese a su éxito radiofónico, está por debajo del nivel del resto del repertorio y difícilmente pasará a la posteridad. El resto, impecable.

A la salida del Teatro de la Laboral, las caras de satisfacción del público confirmaban que lo vivido aquella noche había sido sencillamente inolvidable, y la entrada, para enmarcar.