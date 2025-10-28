¿Ónde tamos les muyeres? Esa ye la entruga que me rescampla cada vegada que miro, nos últimos tiempos, una foto d’un actu institucional, la programación d’unes xornaes, los cartelos de programación musical, los eventos empresariales o deportivos y, en Xixón, especialmente, cualquier cuestión relacionada colos festexos de la ciudá.

¿Ónde tamos? Nun hai que mirar muncho: nel segundu planu, nel públicu, nes esquines del poder o sirviendo les cañes. Nun ye casualidá. Ye estructural. El poder sigue teniendo voz grave, traxe escuru y nome de paisano.

L’Estudiu Global Media Monitoring Project (GMMP 2020), que analizó 563 informaciones en 32 medios españoles, dizlo claro: les muyeres son solo’l 26 % de les persones sobre les que s’informa o que son citaes como fontes nes noticies de prensa, radio y televisión. Eso ye’l poder real: el que fala, el que firma, el que sale na semeya. Y non, nun ye que les muyeres nun tamos; ye que nun nos dexen tar, o que s’alcuerden de nós cuando hai que presentar, o que dalguna voz diz: "hai que poner muyeres, que queda mal".

El patriarcáu ye una máquina que s’autoprotexe. Cuando una muyer llega, reorganícense. Camuden les normes, el discursu o la escena, pero siempres con una idea clara: siguir teniendo’l control. Aplauden, feliciten, promueven l’igualdá… pero con esi llímite silenciosu que diz: hasta equí. Esi ye’l pactu ente caballeros: el qu’oculta la esclusión tres el discursu vacíu, el qu’asegura que los espacios sigan siendo suyos.

Tamos fartes de pidí permiso, de tener que demostrar el doble, de ser la cuota o la esceición. Fartes de qu’usen la presencia femenina pa tapar la ausencia real de poder compartíu. De que nos convoquen pa sorrir, pa presentar, pa ser el decoráu amable d’una igualdá ensin conteníu.

La construcción social repítenos que’l poder, la ambición y los lideralgos nun son pa nós; pero la realidá ye que’l patriarcáu aprendió a camudase ensin perder la esencia. Porque nun hai democracia posible si la metá de la población sigue torgada nun segundu planu.

El feminismu nun ye una etiquetina nin un discursu amable: ye una trinchera. Una que se defende con voz, con cuerpu, con arguyu y con denuncia. Asina que, ¿ónde tamos? Tamos equí: nel llau incómodu, nel que fala, nel que denuncia, nel que sostién y sigue puxando. Y si nun nos ven, que sepan que nun ye porque nun tamos: ye porque siguen ensin mirar.