¿Dónde está la derecha democrática?

No basta, como plantearon los demócratas americanos, con amenazar con el advenimiento de líderes o gobiernos fascistoides si no se acometen reformas profundas que propicien la recuperación del poder adquisitivo perdido, si no se dota de eficacia a la democracia de forma que no pierda la confianza de la ciudadanía. Un informe de 2023 de la Fundación Alternativas advierte de la renuncia al centro por parte de las fuerzas políticas actuales, lo que nos sitúa ante la prioridad de defender la democracia frente al cuestionamiento de los derechos humanos básicos, frente al crecimiento de las desigualdades, el aumento del autoritarismo y el incremento del peso de los partidos de extrema derecha.

Se critica, tal vez con razón, a la socialdemocracia por dos principales razones: haber pactado con partidos muy distintos a ella, bien a su izquierda o bien todo lo contrario, como la "tercera vía", desnaturalizándose su representatividad originaria; y, en segundo lugar, por su incapacidad para afrontar la gran recesión económica de 2008, consintiendo el austericidio perpetrado como respuesta a la misma, causa fundamental de su decadencia y de los problemas que actualmente sufre. Pero, a todo esto, mucho auscultar a corazón abierto, mucho escudriñar a fondo las políticas socialdemócratas y poco detenerse a enunciar, desmenuzar o divulgar otra cuestión igual de importante a efectos de salvaguardar la democracia: ¿Dónde están los conservadores de siempre, los liberales de fuste? ¿Dónde paran aquellos que lograron alcanzar un pacto social con sus oponentes ideológicos que fructificó en una Europa unida y en la mejor conquista social factible de la humanidad, el Estado de bienestar? ¿"Ubi sunt", por utilizar un latinajo manido y tradicional, por abusar de un tópico literario tan manriqueño, los cristianodemócratas razonables de antaño?

Todo parece apuntar a que el mundo gira hacia una derecha extremosa, hiperbólica, que se hace hegemónica paso a paso. Nuestra derecha ordinaria (PP) se empecina en disputar el voto a la derecha extrema (Vox), lo que le obliga a abandonar posiciones centradas o centristas, le distancia de la posibilidad de entendimiento con la izquierda, por moderada que se presente, no impide que sea canibalizada por Vox, no le permite alcanzar gobiernos en solitario y, lo más grave, con su estrategia rabiosa, colérica dificulta o paraliza el avance del país hacia un horizonte de normal convivencia cívica y de gradual prosperidad. Es decir, en palabras del comentarista político Joaquín Estefanía, "la polarización agresiva y furiosa se debe más al hecho de que la derecha se ha ido al monte que al de que la socialdemocracia haya dejado de ser un proyecto autónomo. No hay equidistancia en el grado de mutación".