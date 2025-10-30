¿Qué hora?

Con el cambio de hora estacional se reabre el debate de si es conveniente o perjudicial. España, por su posición en el meridiano de Greenwich (Londres) -que pasa por Castellón- tomado como referencia 0 grados para marcar la Longitud Este u Oeste, respecto a la hora solar real debería compartirla con Portugal y Reino Unido. Sin embargo, tenemos una hora oficial más, compartiéndola con la gran mayoría de naciones de la Unión Europea, lo que facilita los viajes y el turismo, el comercio y los negocios con ellas. En la práctica tenemos la hora política que corresponde a Berlín o Varsovia. Ello es debido a que nuestro planeta Tierra rota hacia el este, así cuando estamos por las mañanas en Asia oriental están cenando, y en América aún es de noche.

En realidad, una hora más o menos no se nota mucho, ni en ahorro económico ni en conducta social. Respecto a comidas y comercios en España íbamos con dos o tres horas de retraso: comíamos a las 2 o las 3 pm. por las 12 o 13 de ellos, y cenábamos a las 9 o 10 de la noche, por las 6 o 7 de la tarde de la mayoría europea. En verano la "medianoche" en España es de hecho para muchos el inicio de la noche de fiesta. Estas últimas décadas Europa se está españolizando: los centros comerciales cierran y los ciudadanos cenan más tarde. Y aquí teníamos el récord de bares por habitantes. En los últimos años España ha perdido 40.000 bares, covid mediante. Abrir uno es fácil, lo difícil es mantener la clientela y los beneficios.

Ahora llega la hora de inicio de otro ciclo electoral, que arrancará el 21 de diciembre con las autonómicas en Extremadura. No sabemos si será tiempo de más estabilidad, como en Italia, o más inestabilidad, como en Francia. Ojo al recuento. La armamentista Indra, con dirigentes socialistas, lleva el recuento electoral en Venezuela, España y algunos estados norteamericanos: ¿es neutral y transparente? ¿El voto por Correo está custodiado? Otra cuestión importante es el retraso asturiano en materia de infraestructuras y transportes, natalidad y población activa. Jennifer López se preguntaba en la canción: "¿Y el anillo pa cuándo?" Y nosotros debemos preguntarnos: ¿Y la hora de Asturias pa cuándo?