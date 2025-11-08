Caritas-Foessa: ¡Alerta social!

Caritas Española ha presentado el IX Informa Foessa con el que quiere lanzar, con datos empíricos y evidentes, una llamada urgente a la reflexión y la actuación ante el avance de la pobreza y exclusión social, sobre todo de las nuevas generaciones. Constata que en los últimos quince años la exclusión infantil y juvenil no ha dejado de aumentar, siendo estos los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual. Alerta también sobre lo que es un grave peligro para la democracia: la clase media disminuye mientras aumentan los extremos. Señala la paradoja de que, aunque los indicadores macroeconómicos dibujan un país en crecimiento, el grupo de menores de 30 años no perciben esos avances en el día a día.

Foessa es una Fundación privada, sin ánimo de lucro, creada por Caritas Española en 1965, porque "analizar y comprender bien la realidad social es una dimensión básica para ejercer la caridad". Es reconocida su investigación rigurosa y multidisciplinar. Su prestigio ha ido creciendo, de tal manera que este noveno Informe ha ocupado las primeras páginas de los principales periódicos nacionales. Uno de ellos, no muy considerado con la Iglesia y lo religioso, titulaba con gruesos caracteres: "La exclusión social se duplica y atrapa a 2,5 millones de jóvenes".

Este estudio en el que han participado 180 investigadores de 51 universidades, con un rastreo de campo en 12,289 hogares de toda España, pretende ayudar a comprender la realidad identificando además las palancas que pueden dar un cambio y transformarla, buscando el "bien común" por encima de todo partidismo, y teniendo como criterio la justicia social. Ofrece un diagnóstico certero y preocupante de la realidad social de España tras dos décadas de crisis y recuperación insuficiente, reconociendo que nos movemos en un contexto de incertidumbre por la desigualdad que aminora la clase media fragmentando la sociedad, la precariedad salarial con un empleo que ya no salva de la pobreza y la vivienda que se ha convertido en el epicentro de la crisis afectando al 45 % de los inquilinos. A ello hay que añadir como agravante "el código postal y la mochila familiar", el lugar donde se vive y el estatus de familia de la que procede. La desigualdad se hereda. No fallan las personas, falla el sistema.

Propone el Informe un cambio radical y un pacto social. Pasar del "bienestar" que se apoya en el individualismo y el consumismo, al "biencuidar" porque no somos individuos aislados y autosuficientes. Dependemos unos de otros. El cambio y el pacto son tan urgentes y necesarios para evitar la fragmentación de la sociedad y exclusión social alarmante (afecta a 11,5 millones de personas) que debieran ser de obligado tratamiento, debate y acuerdo en cada sesión del Parlamento. Esa es su primera y genuina misión y finalidad. Caritas ha puesto el dedo en la llaga y la medicina para curarla.