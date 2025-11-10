Un repertorio de grandes clásicos del jazz fue la propuesta con la que Catherine Russell clausuró el Festival Jazz Gijón. Hija del pianista de Louis Armstrong y de Carline Ray –destacada bajista de sesión que grabó centenares de temas junto a artistas de primer nivel–, Russell ha heredado tanto el gusto por el jazz como el talento.

Elegancia y swing

El concierto se abrió con el blues "Send for Me" de Nat King Cole, en una interpretación sólida que destacó por un excelente solo de piano. Tras "Did I Remember", homenaje a Billie Holiday que Russell abordó con discreción, el tono subió con "I Don’t Need No Doctor", tema asociado a Ray Charles. El acordeón fue protagonista de "Swing Cats Ball", músico versátil que alternó piano con acordeón. Faltó energía en "Bring It Back"; sin embargo, Russell recuperó el pulso del concierto y sorprendió con "You Stepped Out of a Dream": una interpretación sensual y elegante, sostenida por un solo de acordeón especialmente inspirado.

A mitad del recital, sorprendió con un cambio de rumbo rítmico y emocional con "Bocas del Toro", homenaje a su padre y al pueblo panameño donde nació, que aportó un aire cálido y personal al repertorio.

En la recta final, llegaron algunos de los momentos más logrados: "I Only Have Eyes for You", interpretada con delicadeza y sensualidad, marcó por fin la conexión plena entre piano y guitarra; "The Touch of Your Lips" brilló por su refinamiento, y "My Ideal" cerró la velada con gran ovación del público.

El pianista fue sin duda el sostén instrumental del grupo, mientras que el guitarrista, más discreto en la primera parte, se mostró mucho más inspirado en la segunda, aportando matices y calidez.

Catherine Russell demostró una vez más que no necesita artificios para conquistar: basta su voz, su swing natural y su respeto absoluto por la tradición del jazz. Un cierre de festival lleno de clase, emoción y memoria.