¡Vaya notición!

Han saltado todas las alarmas con una noticia de última hora, con rueda de prensa incluida. Resulta que Junts nos informa de que, ahora sí, de verdad de la buena, no va a apoyar a Sánchez y que bloquea su legislatura. Y claro, el notición nos deja a todos boquiabiertos. ¿En serio?

¿Y eso qué consecuencias traerá para los españolitos de a pie? Ninguna. Porque, evidentemente, todos sabemos que desde hace mucho –pero mucho– tiempo, aquí no se puede gobernar. No existen presupuestos, y todos esos servicios a los que el Gobierno de coalición, tan "social" él, se refiere como la única meta de su desgobierno, siguen exactamente igual de mal. Mejor dicho: bastante peor que hace años.

Si hablamos de sanidad, no hay más que esperar por una operación en la Seguridad Social. Si hablamos de vivienda, podemos ver cómo los hijos se quedan con sus padres hasta que les salen canas. El transporte va, como dice el ministro del ramo, "el mejor de Europa", especialmente los trenes. Y en Asturias, ya sabemos que todas las promesas de comunicarnos con el exterior se están cumpliendo.

Todos somos conscientes de que esto es una broma de mal gusto. Todos menos ellos, que siguen pensando que nos engañan con propuestas inútiles que no servirán para nada, porque unos y otros juegan al mus con señas que solo comprenden entre ellos para ganar la partida.

Junts ha jugado muy bien sus cartas y se ha dejado embaucar por el prestidigitador que hace desaparecer todas sus promesas. Y parece que el único que no se había enterado de sus argucias "de su verdadera magia para seguir ahí a pesar de todo y de todos" era el habitante de Waterloo, que ahora ha abandonado para estar más cerquita de su país, Cataluña.

Y hete aquí que las conversaciones van a continuar, porque ya sabemos lo que es el manual de resistencia. Querrán, a toda costa, conseguir la amnistía que el amigo Conde Pompidou va a querer dar de paso. Pero parece que Europa no está muy por la labor, porque les están tumbando todos y cada uno de los recursos que presentan ante la justicia europea contra los fallos de la española.

Pero lo sabemos: no pasará nada. Seguirá mandando, enviará a quien sea –aunque Puigdemont haya dado un paso enorme en esa rueda de prensa que tiene aterrorizado al "presi"–, porque es la única forma de que pueda seguir donde está.

Y poquito a poco, yo, por si acaso, estoy aprendiendo catalán.