El bus de Pareto

Reconociendo el esfuerzo de promocionar el turismo para Gijón hay que quitarse el sombrero en la permanente tormenta de ideas que salen del área turística municipal, vaya por delante. La última genialidad es colocar vinilos en paramentos de un autobús interurbano con la exclamación "Visita Gijón", el nombre del área municipal de Turismo. Muy ocurrente no es, la verdad.

Si prevés unos tres millones de impactos visuales haciendo doscientos mil kilómetros al mes de exhibición vial, lo suyo sería algo más impactante La pregunta es: ¿con qué se quedan los turistas cuando visitan Gijón? A partir de ahí plasmarlo en el vinilo ampliando tu público objetivo yendo a otras regiones; eso en cuanto a llamar la atención, que para eso se pone un cartel semoviente.

La otra razón de peso, viendo la sana intención de promover Gijón, es que estás redundando en ciudades donde ya nos vienen a visitar e ignoras el principio de Pareto volviendo al ochenta por ciento cuando debes promocionarlo en el otro veinte. A saber. Si vas a decirle a los que veranean de continuo el "Visita Gijón", déjales con el boca a boca, que funciona, y abre otros mercados.

En la memoria a corto plazo un madrileño, gallego o vasco que llega a Gijón recordará el plato fabes y la sidra junto a la contrastada hospitalidad de una ciudad acogedora. Si ya los tienes ganados, ¿a qué vuelves? ¿Acaso una hamburguesería sugiere en su propaganda que les visites?, pues no, colocan una foto con la salsa pingando y de tres pisos a los que nadie se resiste, tal cual.

Un aforismo exclamativo es publicitar una idea breve, concisa y clara tal que el destinatario se quede salivando cuando lea el mensaje. Con el "Visita Gijón" no se han esforzado mucho, nadie quedará con la boca abierta.

Como el aforismo, la paremia obliga a torcer el pescuezo al observador, que no pestañee pensando en que -Gijón ye mundial- lema bastante más sugerente, seguido de tantos campeonatos que ostentamos en artes culinarias: cachopos, culinos y compangos de aquí te espero son irresistibles. Es más, al poner de fondo un vinilo-bus con la playa San Lorenzo, qué menos que anunciar el surf peinando olas, acompañado del Guinness de escanciado sidra.

¡Echa un culín! es un lema muy gijonés y bastante más asertivo que "Visita Gijón", pintado en el bus de Pareto romperá el hielo, que hasta sidra tenemos con tal denominación. A ver si pasamos del principio al óptimo de Pareto y que las perras municipales se empleen con más tino turístico. Que así sea.