Opinión | Comentarios al paso
¿Ciudadanos o consumidores?
Escribe el catedrático de Ciencias Políticas y exministro de Universidades (2021-2023) Joan Subirats: "Defender lo que es público frente a la oleada privatista y autoritaria que nos quiere pasivos y consumidores exige renovar la mirada sobre su propia definición. Si seguimos confundiendo público solo con institucional estamos cortando la savia que une solidaridad, apoyo y cuidados mutuos con los servicios institucionalizados".
Si los liderazgos de Reagan y Thatcher torcieron los incipientes y sinuosos caminos hacia la conformación de Estados de bienestar (principalmente en Europa) trazados por la democracia cristiana y la socialdemocracia después de la II Guerra Mundial, las respuestas austericidas neoliberales a la crisis financiera de 2008 quebraron gravemente la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Una debilidad que Trump y sus aliados antiestatistas aprovechan para implantar soluciones que descansan únicamente en el mercado descontrolado y en la tecnología invasiva, mientras que la derecha más reaccionaria pretende imponer pócimas mágicas basadas en los ya sufridos y rancios Estados autoritarios y clasistas que, mezclados con la tecnooligarquía dominante de ahora, suponen una amenaza cierta, una cruzada antidemocrática, Si añadimos la desarticulación del tejido industrial propiciado por la globalización, la galopante precarización del trabajo, el empequeñecimiento o desaparición de las redes familiares, el incremento de la movilidad residencial, el afortunado alargamiento de la vida, el deterioro de las posibilidades de ascenso y desarrollo personal, la llegada de colectivos foráneos con sus propios hábitos y cultos o la aparición de desconocidos estratos o capas sociales, obtendremos un escenario complicado donde las carencias de los servicios públicos estandarizados, -dicho en plata de ley, burocratizados- se muestran más que a las claras, generando o agrandando los malestares generales.
Los ciudadanos no podemos considerarnos meros receptores de ayudas y servicios. Como apunta Joan Subirats: "Cuando hablemos de respuestas públicas a problemas sociales no nos limitemos a hablar de las administraciones y sus necesarias respuestas institucionales, sino que añadamos el gran capital que seguimos teniendo y que hay que reforzar, de la iniciativa social, de la acción comunitaria que habita en las agrupaciones de familiares en las escuelas, en los centros cívicos, en los que acuden a las bibliotecas, en equipamientos culturales que hacen red y, en definitiva, en la mirada de asociaciones que articulan, reúnen, vinculan, actúan y cuidan. […] Tan importante es que las instituciones presten los servicios públicos para garantizar la efectiva libertad e igualdad como que, con su acción, la ciudadanía pueda asumir el protagonismo necesario en esa labor colectiva de solidaridad, cuidado y respaldo".
