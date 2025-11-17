Lo que se ve desde fuera

"cuartu 207_" Dirigido por Tito Montero. Con los testimonios de Pablo Casanueva, Maryam Harandi, Diego Flórez, Omar Tuero, Ana G. Argüelles, Álex Galán, Howi Álvarez, Antonio Llaneza, Alicia Moncholí, Manuel García Postigo, Sergio Montero y Ramón Lluís Bande

Dejando de lado la estructura "mise en abyme" en la "cuartu 207_" funciona como eco o secuela de "Hotel Asturies", juego especular, a su vez, del "Room 666" de Win Wenders, meter dentro de una habitación de hotel a 12 nombres del nuevo cine asturiano para que expliquen "qué ye el cine asturiano" en unos pocos minutos puede parecer una broma de mal gusto, tortura o genialidad. El resultado de enfrentar un mundo pequeño y autorreferencial a un espacio estrecho en el que no pasa nada.

Claro que Tito Montero busca otra cosa. Objetivar los discursos, ponerlos en doble perspectiva, permitir el contexto de la ciudad de Gijón y apelar, quizá –hay un ejercicio anticonnotativo en su lenguaje visual–, a la relación espacial con "Volver a empezar". El ejercicio teórico sí está muy connotado en lo intelectual, desde la presencia del libro de Javier Maqua "El docudrama, fronteras de la ficción" a la voz en off de Javier Rebollo.

De los doce testimonios resumo que hay cierto consenso en un nuevo cine asturiano de último cuño escuela Bande, el de la no ficción, la memoria histórica y la lucha obrera como señal identitaria. Que los más jóvenes empiezan a hablar del drama de un cine que "no va a ver nadie, caduca al nacer y muere en el FICX" (Howi Álvarez). Y que, como nos pasa siempre, como con Garfias, los de "fuera" son los más capaces para mirarnos. Y sale Maryam Harandi y explica que no todos los lugares te ayudan como hace esta tierra, con una "humildad y calidez" que le permitió ser "ella misma", y que el cine asturiano es "como un hórreo que guarda las semillas para la cosecha que viene, no para la industria, sino para la vida". Y se emociona.