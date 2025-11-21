Cansáu de dir de prestosu

La rede social ye daque artificial que vive del cuentu, de lo aparenciosu, d’una realidá irreal, onde la engañifa constante gobierna a la sociedá. Toa esa carrapotada de xente que vive d’amosase como-y prestaría ser y non como ye, que dalguno saca abondes perres d’ello, nun s’estremen de los demás, el ser humán ye imperfeutu, y ellos tamién, hasta podía dicise que peores.

¿Cuántes mañanes se llevanta ún ensin ganes de facer nada? ¿Cuántos díes-y duel a ún la cabeza? ¿Cómo-y diz ún a dalguién qu’esi día nun-y apetez llevar p’alantre los planes conxuntos que se tienen?... Esa ye la verdá de la vida, nun siempre ta ún como quisiere, nun sonrises a toes hores, a veces apetezte llorar. Lloñe ta la falsa rede social, onde namái espublizamos los bonos momentos, onde llorar amusa lo débil que se ye, como si fuere un pecáu. Reconocer esa imperfeición ye un pasu pa llograr algamar esa naturaleza nuesa, esa autenticidá como persona.

Esos sentimientos que tentamos d’esconder nun son fallos, cenciellamente son avisos que la persona tien pa que pongamos atención y corrixamos aquello qu’hai de meyorar: la tristura que nos enche tol tiempu, el mieu que nos inunda a toes hores, el dolor que nos produz malestar de contino… L’intentu d’atapalos amuesa a les clares lo febles que somos, la nuesa debilidá amosada a les clares, y la zuna que nos fae nun endrechar no que nos enquivocamos.

Hai de saber tratase a ún mesmo con esi cariñu afincáu na verdá, almitir los bonos y malos momentos, los aciertos y los fallos, que nun somos superhéroes, y asina algamaremos un equilibriu.

Valió de que nos vean triunfadores a toes hores, los gallos de la quintana, los auténticos ganadores de la rede social. Tien de cafiar munchu dir de prestosu a toles hores del día.