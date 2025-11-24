Vivir y vivienda

Que Gijón es una ciudad muy agradable para vivir lo constatamos todos los días los que aquí estamos, lo saben los que se han ido pero encuentran mil momentos para volver y lo están descubriendo quienes encuentran una ciudad de dimensión humana y servicios de calidad.

Pero para vivir aquí hay que tener donde y la vivienda en Gijón, como en el resto del país, es un problema que exige mucha y rápida acción. El incremento de los precios tanto en el alquiler como en la compra está cambiando los planes de vida de una parte importante de nuestros vecinos y vecinas. Según datos del Consejo de la Juventud de España, una persona joven necesitaría entre el 60 y el 90% de sus ingresos para tener vivienda y emanciparse. Por esa razón solo lo hacen un 15% de los menores de 30 años.

Conseguir una vivienda es una carrera de fondo que deja demasiadas personas en el camino. El derecho constitucional a disponer de vivienda digna y adecuada se esfuma si no hay una oferta asequible, y esa oferta hoy solo puede ser pública. Si comparamos con otros países nos encontramos que en Austria hay un 30% de vivienda pública, cuando en España, consecuencia de la especulación y la crisis del ladrillo de 2008, solo tenemos el 3%. Intentando empezar por el hilo de este enmarañado ovillo, con la imprescindible ayuda de Tino Vaquero que sabe y tiene la generosidad de compartirlo, resulta que el papel inicial está en los ayuntamientos, porque ellos gestionan el recurso más limitado y determinante: el suelo. Es responsabilidad de los gobiernos locales poner a disposición de la construcción de vivienda pública los suelos residenciales y dotacionales de su propiedad . Si, dotacionales que en el caso de Gijón, tienen que salir de las carpetas de los despachos para saber en cuales se puede actuar . Es impensable que exista suelo dotacional para servicios públicos cuando no hay vivienda para personas que utilicen esos servicios públicos y sería vergonzoso que , bien por falta de acción sobre la normativa urbanística o por intereses electorales, este suelo no se pusiera a disposición de otras administraciones, que como el Gobierno de Asturias lo han pedido, por escrito, para construir 300 viviendas en nuestra ciudad.

Estamos ante un problema "de estado", que exige pensar en las personas, actuar en conjunto , no demorar en el tiempo las soluciones, ejecutar los planes y presupuestos destinándose a este fin y contar con las empresas privadas constructoras que , buscando beneficios empresariales como es lógico son responsables con esta situación.

No hay otra opción que el incremento del parque público de vivienda, no podemos permitirnos mirar hacia otro lado. Los ayuntamientos, el de Gijón, tienen en sus manos buena parte de la solución, el suelo público. Es hora de que ese suelo vuelva a servir a su propósito más noble: garantizar que todas las personas, sin excepción, tengan un lugar digno al que llamar hogar.