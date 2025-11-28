El mejor tributo a Michael Jackson

El Gijón Arena acogió "This is Michael", el espectáculo en el que el brasileño Lenny Jay revive la figura del Rey del Pop ante varios centenares de espectadores. Su parecido físico, gestual y coreográfico resulta sorprendente, hasta el punto de parecer un clon en movimiento. En lo vocal, sin embargo, sus limitaciones son más audibles: aunque reproduce bien los giros y el timbre de Michael Jackson, carece de la potencia y flexibilidad del original. Aun así, hoy por hoy es el mejor imitador del artista.

El principal inconveniente fue el recinto: una carpa útil para combatir el frío, pero perjudicial para la acústica. El sonido se convertía en una "bola sucia" que emborronaba los matices y restaba precisión a la mezcla. Una pena.

Tributo a Michael Jackson en el Gijón Arena (en imágenes) / Juan Plaza

El show arrancó con "Wanna Be Startin’ Somethin’", con un espectacular cuerpo de baile y grandes músicos que arroparon a Jay para recorrer durante dos horas los momentos más emblemáticos de la carrera de Jackson. "Smooth Criminal", "Bad", "Billie Jean" o "Thriller", incluyendo un medley de The Jackson Five, desataron una auténtica euforia entre los asistentes.

La presencia de Jennifer Batten, histórica guitarrista de Jackson y parte fundamental de su banda durante una década, aportó un plus de autenticidad y energía eléctrica. El cierre con "Beat It" alcanzó uno de los puntos más altos gracias al mítico solo creado por Eddie Van Halen y que Batten interpretó miles de veces junto al propio Michael.

Mención aparte merece la corista del show, dejando impactado al público: su potente y afinada voz brilló especialmente en los interludios en los que Jay cambiaba de vestuario. Su duelo de blues con Batten fue uno de los momentos más espectaculares de la noche.

"This is Michael" es un tributo respetuoso, vibrante y lleno de talento, capaz de evocar, aunque sea por instantes, la magia del mito. Sin duda, el mejor homenaje a Michael Jackson que puede verse hoy en día.