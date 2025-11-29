Gijón sigue brillando. El encendido de luces de Navidad en toda la ciudad, del centro a las parroquias, pasando por los barrios, volvió a ser un éxito con una plaza Mayor a reventar y lleno en las principales calles y plazas. Colas en los Jardines del Náutico, en el Campo Valdés o en la plaza del Instituto para ir tomando las primeras imágenes, en pareja, con familiares o con amigos, de estas fechas. También al reclamo de la pista de hielo y del Mercado de Navidad que desde ayer llevó al ajetreo al paseo de Begoña a la espera de esa necesaria renovación de la propuesta para el próximo año. Los gijoneses disfrutan ya y, por delante, una amplia programación hasta el día de Reyes.

El nivel del pasado año, con una decoración que causó sensación en toda la ciudadanía, estaba muy alto. Y ese nivel se mantiene. A falta de conocer el diseño para los terrenos de Naval Gijón, que abrirán al público el próximo mes de diciembre, son varias las novedades decorativas que los gijoneses comenzaron ya ayer a visitar. Impera el buen gusto. Un año más, la Alcaldesa cedió el protagonismo a los más pequeños. Primero se tuvo sensibilidad con los niños del Rey Pelayo y, el pasado año, con los jóvenes estudiantes del Pinzales. Este año fueron los niños y niñas de dos proyectos de Cruz Roja los encargados de prender la Navidad. Es quizás la mejor seña de identidad del abanico de propuestas para las próximas fechas, tanto las impulsadas por el Ayuntamiento como las de la asociación belenista o la clásica e ineludible cita con Mercaplana. Hay actividades para todos los públicos, pero la inmensa mayoría están destinadas a que los más pequeños celebren la Navidad. Son ellos los grandes protagonistas.

Con las luces, el inicio de las compras (un acierto la idea de la Unión de Comerciantes para ayudar al pequeño comercio, a pesar de residuales críticas) y los preparativos para las fiestas Gijón entra en calma después de meses de tensiones políticas y vecinales. Si, además, la Navidad sirve para coger fuerzas y acercar postura, la ciudad iniciará el año brillando de nuevo.