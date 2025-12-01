¡Pa’lante!

Sinceramente, no sé qué va a pasar cuando se acabe la serie. Creo que nunca he estado tan enganchada. Es como una adicción que me roba el tiempo que necesito para otros quehaceres.

A las 9 en punto estoy pegada a la pantalla, y así, entre informe e informe para la clínica, voy viendo y oyendo "spoilers" de lo que continuaré disfrutando por las noches, lo que hace que los días que la ponen… Duerma muy poco. Todos los días una sorpresa, una novedad. Y la trama va dando unos giros que me tienen loca, porque a veces la serie es pelín irreal, excesivamente rocambolesca. Aparecen nuevos protagonistas, que ni te imaginabas que trabajaran en ella. Y luego están las localizaciones, que recorren toda España, y también parte del extranjero, situándonos en Marruecos en un plis plas. Todos sabemos quién es el protagonista principal, pero está escondido, aunque es realmente quien mueve los hilos y todos sabemos que el resto del elenco le tienen miedo. Ahora mismo la acción se centra en tres compañeros a los que el jefe (el que está en la sombra) ha dejado a su suerte, con lo que a los tres les ha pillado la ley con las manos en la masa. Y luego está lo más increíble… Quien tenía que estar sobre los delitos, persiguiéndolos, resulta que se descubre que él también es condenado. Precisamente, la semana pasada, sin querer, les adelanté algo sobre su trama, aunque ahora lo han quitado de la serie

Parece que me quedan muchos capítulos por ver, y la verdad es que los espero con una tensión que está subiendo mi cortisol. Y es que no hubo otra serie que nos enganchara más al padre de mis hijos y a mí. La vemos los dos, con lo que ya no hay problemas entre nosotros por escoger una que nos mole por igual. Lo tiene todo. Acción, amor y lujo, mujeres despampanantes, exesposas despechadas, acosos sexuales, etc., y lo genial es que el "boss", que es como le llaman, en algún momento tendrá que aparecer y va a ser un final apoteósico. Él les ha mentido a todos, pero algunos, a pesar de sus falsas promesas, siguen creyendo en él. Por lo que se trasluce en los diálogos y las pocas apariciones, parece una persona con algún tipo de trastorno, que maneja el cotarro sin ningún tipo de escrúpulo y que, de momento, se está saliendo con la suya, apoyado por otros grupos que están a la sombra de su poder. Pero, para este y sus compinches, hay una expresión que los que luchan contra estos utilizan mucho… ¡Pa’lante! n