El clima, según se mire

Algo grave está sucediendo en el planeta con el clima como para obviarlo. El cambio climático propicia secuelas desbastadoras que, cada vez, en menor brevedad de tiempo y en mayor intensidad descargan la furia de los elementos contra la madre tierra. La naturaleza agredida por la acción del hombre le da réplica sin contemplaciones. Solo unos pocos inconscientes apelando a discursos negacionistas y populistas cuestionan los datos científicos indicadores de que la acción del hombre no es indiferente al cambio climático. Los fenómenos naturales provocados por el calentamiento del planeta no cesarán si no se adoptan medidas de calado revolucionario y no declarando buenas intenciones que no sirven de nada. Los agricultores hacen grandes esfuerzos para defender sus tierras frente al avance del mar mientras sus miradas reflejan el dolor de la impotencia. El incendio de bosques arrasa casas, animales y enseres dejando zonas calcinadas y a familias en la pobreza repentina. Fuego, agua, aire y tierra cobran vida en el mundo de la diversidad metafísica como condición natural de supervivencia global del planeta.

Sin embargo, la ambición y usura del hombre en el marco de la extracción y combustión irracional de minerales fósiles está alterando el comportamiento de los cuatro elementos de naturaleza viva, limpia e inteligente, hacia extremos climáticos nocivos que no se pueden resolver desde discursos negacionistas e interesados, sino desde una aplicación científica rigurosa que gradúe la extracción, uso y consumo de combustibles fósiles.

El inicio de la celebración en Belem-Brasil de la cumbre del clima –accidentalmente trasladada a África– llamando a la "acción, ambición y esperanza" como remedio al negacionismo basado en un plan global de adaptación climática enfocado a la salud constituía un buen síntoma. En ella, han participado jefes de estado alineados con estos preceptos y magnates de la industria contaminante desalineados -obviamente- al ser los causantes de los elevados niveles de CO2 en la atmósfera, lo que demuestra, que los motivos de la salud pública les importa menos que sus economías.

El negocio de las megaempresas ha profundizado negativamente en la biodiversidad del Amazonas. La han convertido en negocio fundamental de energía hidroeléctrica como fuente de interés estratégico a través de la construcción de presas y represas. Esta práctica –en muchos casos ilegal– altera gravemente el ecosistema derivado de talas incontroladas de cientos de miles de árboles, la quema de miles de hectáreas de selva virgen para pastos ganaderos, la modificación del cauce de millares de ríos, etcétera. Estas causas están erosionando seriamente la vida de diversas comunidades indígenas que se han visto obligadas a visualizar su problemática frente a la cumbre de la COP 30 en Brasil exigiendo a los participantes preservar su indigenismo para vivir al compás de los ritmos marcados por las tradiciones de la colectividad indígena.

Los gigantes monopolios empresariales y las tres grandes potencias mundiales –EE UU, Rusia y China, ausentes–, por si hubiera duda, siguen rechazando cualquier protocolo climático que cuestione sus intereses estratégicos. Actúan como un germen parasitario contra el resto de los países que conforman la cumbre advirtiéndoles de que seguirán proviniéndose de la combustión de combustibles fósiles.

El negacionismo climático-político que actúa de piquete desinformativo hacia la opinión pública es un aliado en potencia de la industria contaminante al mirar con prismáticos opacos las catástrofes climáticas para no verlas. Afortunadamente, la ciencia la supervisa con lupa para indicarnos su dimensión desbastadora. Así qué, el problema se vuelve relativo según el color del cristal con que se mire. Mirando por la rendija blanca cristalina se ve que la metodología científica es la solución en cualquier ámbito.