Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

J. A. Fidalgo, pasión gastronómica

Un hombre de firmes convicciones

La vida por momentos nos causa malas sensaciones y hoy es tiempo de desazón e impotencia. La muerte de José Antonio Fidalgo me causó mesticia, angustia, pena. Un hombre de firmes convicciones, honesto, sabio y campechano. Este quebranto mortuorio, aun sabiendo su estado patológico, me ha dejado con un pesar imposible. Fueron muchas lunas de relación y encuentros amistosos enganchados a la ASPET, la Asociación Asturiana de Periodistas y Escritores de Turismo, pionera en ese campo de los servicios con mucha promoción y divulgación del fenómeno turístico regional. Y José Antonio Fidalgo fue un pilar destacado con su elocuencia y su estilo para alcanzar objetivos.

Científico-químico- y docente, fue un apasionado del universo culinario y un fervoroso entusiasta de la gastronomía con mayúsculas. Lo sabía todo dentro de la historia de los alimentos y lo exponía con una pedagogía directa y entendible. Sus libros, conferencias, pregones y encuentros culturales son ejemplos meridianos de su talante y su fuerza cultural. Un cronista de su tiempo con la culinaria por esencia y el conocimiento general por raíz renacentista. Son muchos recuerdos que se amontonan en mi mente que sería prolijo exhibirlos en estas líneas sentidas a modo de homenaje afecto.

Decir que este colungués de pro con vecindad en Gijón vivió la vida con tranquilidad y sentido común entre lecturas científicas, gastronómicas y enfrascado en los clásicos literatos españoles. Todo lo hacía a "fuego lento" y dejaba los aromas pertinentes de su capacidad de oratoria para aportarlos a los demás. Los cocineros franceses eran su debilidad al estilo de Antonine Careme, el inventor del gorro blanco de chef y de la crujiente croqueta, también sentía adoración por la cocina tradicional asturiana y fue un impulsor del Club de Guisanderas Asturianas.

Un alma intensa que dejó huella con sus trabajos relacionados con la excelente gastronomía y un maestro para conocer con sapiencia todo lo relacionado con los fogones y aquella legendaria cocina de carbón. José Antonio Fidalgo es y fue todo un legado de razones buenas y el gran embajador de la culinaria asturiana bien entendida. Siempre recuerdo una frase suya: "La humanidad en el transcurso de los años de su historia primitiva, logró dominar al fuego-dios y con este dominio aprendió a transformar los alimentos; tierra y cielo ensamblados por el cordón umbilical del misterio".

Suerte José Antonio y desde ese territorio bíblico, ese más allá, te encontrarás con tu hijo y tu mujer en felicidad suprema y espero que sigas aportándonos docencia y sabiduría para llevar la vida con más humanidad y más entendimiento.

Uuuufff. ¡Cada día más huérfanos! n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents