Impulsando

Con el nuevo presupuesto regional de casi 7.000 millones de euros para el año 2026, se confirma el esfuerzo económico en cantidad y salarios docentes, en el ámbito de la consejería de Educación asturiana. Es un buen paso adelante en este sentido, si bien aún no se ha recuperado la capacidad adquisitiva del golpe de Zapatero cuando bajó los sueldos de los funcionarios un 5%, después de pregonar que hablar de prevenir la crisis económica era de antipatriotas: ¿Qué podría ir mal en España si mandaban los suyos, tan progre guay y hacía gracias con la "zeja"? En Asturias en la campaña de 2004 prometió que, si ganaba las elecciones, antes de 2008 suprimiría el peaje del Huerna, que ahí sigue tras prorrogarlo irregularmente Álvarez Cascos.

Con más docentes se puede hacer un mejor trabajo escolar, con atención más personalizada a un alumnado cada vez más heterogéneo, también por el boom reciente de la inmigración sudamericana, mediterránea y eslava. Ayudaría a ello un marco de estabilidad de leyes educativas, normas claras, simplificación de la burocracia y apuesta por el aprendizaje y el mérito en las aulas, en vez del igualitarismo por abajo tantas veces fracasado. Mucha retórica con "situaciones de aprendizaje" que no se sabe en qué han quedado, puesto que lo lógico es que los contenidos no estén en función de las anécdotas, sino las anécdotas en función de los contenidos. Si no hay cimientos no formaremos ciudadanos sino borregos.

En cuanto a las competencias, no hay capacidad técnica de hacer cosas sin antes ciencias que las expliquen y sustenten. El aprendizaje requiere elaboración, acertar, equivocarse y avanzar, cada uno a su ritmo, no frenar a los estudiosos al ritmo de los vagos. La igualdad de resultados es una falacia, lo racional es la igualdad de oportunidades. La "Venezuelización de la enseñanza" solo podría llevar al estancamiento global y la miseria personal. Confiemos que el narco-chavismo sucumba pronto, y deje de ser contra modelo de la Europa democrática, de la libertad y del progreso sustituidos por panfletos grotescos. Las nuevas tecnologías pueden ser un trampolín, pero si las usamos para impulsar, no para anestesiar a los alumnos.