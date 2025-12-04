La pasión según Cienfuegos

Maneja Cienfuegos el arte de lo súbito, el ímpetu de la pasión, el rigor del investigador que observa, descubre, analiza y archiva lo que ve, que no es poco, gracias a una voracidad curiosa e inabarcable. La proximidad de su partida dificulta usar los tiempos verbales en pasado, qué asombro, qué raro todo, qué idea tan absurda el no estar porque sí, de repente. Tuve la suerte de conocer a Jose Luis en aquellos selectos ciclos de cine que organizaba para la Obra Cultural de Cajastur. Coincidí con él más tarde en la oficina de prensa del Festival de Cine de Xixón, donde germinamos una amistad que se solidificó cuando lo nombraron director del certamen en 1995.

Operaba Cienfuegos una exigencia férrea, cordial y diáfana, por la que asomaba el ingenio mordaz y la risa espontánea cuando aquella primera edición del nuevo FICX, salió mucho mejor que regular, a pesar de la bisoñez, la inocencia y los recursos de un equipo joven, voluntarioso y espoleado por un director que no delegaba porque atendía los miles de propósitos que alcanza un festival. Era imagen habitual, ya en las sucesivas ediciones, la de Cienfuegos llegando por los pelos a los actos, siempre en el último segundo de cortesía, porque venía de una presentación de sección oficial, de una mesa redonda de vital importancia o de una tertulia con Kiarostami, Tom DiCillo, Kaurismaki, Hal Hartley, Gregg Araki, Kenneth Anger o Tsukamoto, mientras corregía textos del periódico del festival, repasaba las cifras de asistencia o supervisaba el listado de medios acreditados. En cierta ocasión, teníamos programada una rueda de prensa con el director Stephen Frears; los periodistas, que ya estaban en la sala, me veían charlando con el cineasta en el pasillo y no entendían mi parsimonia, que obedecía a que estaba esperando la llegada de Cienfuegos. Mientras intentaba arrancarle una conversación trivial a un parco Frears, apareció Jose Luis andando deprisa, al borde la carrerilla, mientras se batían en el aire las faldas de su abrigo negro como un Batman directo, agitado y entusiasta. "I’m sorry!", gritó sonriente antes de invitar al cineasta británico hacia la mesa.

Durante una década, año arriba, año abajo, viví los mejores noviembres de mi vida en esa oficina de prensa, y cuando se me cruzaron otros trabajos que me alejaron de la primera línea, me solicitó Cienfuegos conducir galas de inauguración y clausura: se me agolpan los años, se solapan los recuerdos, se magnifica la enormidad del esfuerzo y se asombra uno de la intensidad vivida porque el Festival de Cienfuegos cuidaba la sección oficial y las retrospectivas, pero mimaba la parte lúdica y salerosa de las noches en las que se alargaba la poderosa sensación cinéfila de que la vida también se celebra fuera de la sala.

Nos deja Cienfuegos, en presente, mucho más que un legado en forma de ciclos iniciáticos, opiniones fundadas e impecables programas de sus festivales en Xixón, Sevilla y Valladolid. Nos confiere su manera de hacer. Nos cede su vitalidad. Nos dispensa su afán. Nos impregna de un más y mejor que no atiende a perezas. La amistad no entiende de tiempos verbales.