Un sueño educativo: un parque nacido de la voz de la infancia de Gijón

Convirtiendo frustración en creatividad

El pasado 20 de noviembre se celebró el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Un día que, como tantas veces, pasó casi inadvertido. Entre las prisas y la rutina… ¿nos estaremos perdiendo algo? La voz de la infancia rara vez es escuchada y, mucho menos, tenida en cuenta. No ocupa un lugar prioritario en las agendas políticas. Sin embargo, hay motivos para la esperanza: el Ayuntamiento de Gijón ha mostrado una sensibilidad especial al valorar el proyecto "Un parque por los derechos de la infancia", nacido en mi aula de 5º de primaria, calificándolo de genuino y único y comprometiéndose a valorar su viabilidad.

¿Cómo nació este proyecto?

Todo comenzó observando pequeños gestos cotidianos: Juegos cancelados porque la pista está mojada, balones retirados “por seguridad”, niños que regresaban del recreo decepcionados por no poder jugar. Ciudades diseñadas por adultos y para adultos, donde el asfalto y los coches lo devoran casi todo. Parques creados por “expertos”, con normas que nadie explica y que los niños aceptan porque “así son las cosas”. Yo escuchaba y tomaba notas con gran interés. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta situación?, me preguntaba. Hasta que un día escribí para ellos este poema provocador. Entré en el aula y recité:

Prohibido todo

Prohibido jugar, correr y saltar

Prohibido hablar y callar si te preguntan

Prohibido reír sin chiste, prohibido hacer ningún chiste

Prohibido el chicle y la piruleta

Prohibido montar en bicicleta

Prohibido el alboroto

¡No queremos ni un solo plato roto!

Se hizo un silencio profundo.

—¿Os ha gustado? —pregunté.

—¡Nos encanta! —respondieron.

Aquel poema abrió un diálogo sincero sobre la excesiva cantidad de normas y la falta de escucha. Comprendí entonces que demasiados niños crecen convencidos de que los adultos lo sabemos todo y de que ellos no tienen nada que aportar. La prisa manda, y su luz se atenúa demasiado pronto.

Vídeo: Demi Taneva | Foto: Juan Plaza

A partir de ahí lancé un sueño:

“¿Os imagináis un parque diseñado por vosotros, donde reine la libertad y la creatividad… y que se haga realidad?”

—No nos van a hacer ni caso —se escuchó al fondo de la clase.

—¿Y por qué no intentarlo? —añadí con ilusión.

La llama prendió de inmediato. El primer reto fue buscar carteles de “prohibido jugar” por el barrio y por la ciudad. Mi correo se llenó de fotos de carteles con textos que repetían: prohibido jugar.

La imaginación se abrió paso: empezaron a diseñar espacios nuevos y a soñar sin límites. El proyecto tomaba forma.

Pocos días después contacté con el Ayuntamiento de Gijón:

“Tenemos un proyecto de parque desarrollado por niños de mi clase cuya temática son los derechos de la infancia.”

“Nos encantaría conocerlo”, respondieron al instante. Además, invitaron personalmente al alumnado a presentar su proyecto ante los responsables municipales.

Y así fue como el pasado viernes 28 de noviembre, presencié con orgullo cómo mis alumnos defendían su trabajo ante varios miembros de la prensa y del Ayuntamiento. Lo hicieron alto y claro, sin temblarles la voz.

La mirada de profundo respeto y admiración de todos los presentes nos mostró que hay espacio para creer en la infancia, para transformar la frustración en oportunidad. Al fondo de la sala yo recibí el más grande premio que puede recibir un maestro: ver a sus alumnos atreviéndose a ser libres.

De aquel encuentro nació un compromiso conjunto del Ayuntamiento y varios agentes sociales: luchar por hacer realidad este sueño, valorando su carácter único y genuino por nacer directamente de del aula, de los niños y de sus frustraciones.

Escuchemos a los niños y soñemos juntos.

Gracias a todos.