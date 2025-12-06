Opinión
Un pacto por la vivienda
Arrancaba la semana con una buena noticia. El Ayuntamiento y la consejería de Vivienda del Principado, tras largo tiempo de reproches, acercaban posturas después de una reunión liderada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el consejero Ovidio Zapico, para impulsar la construcción de pisos asequibles en la ciudad, igual que los que avanzan sin contratiempos en el antiguo solar de Peritos. Imperó "el buen talante" para encontrar una vía que permitiese que el planteamiento del Gobierno regional sea compatible con el "Plan Llave", la gran apuesta municipal. Que dos administraciones de distinto signo se sienten en la mesa para encontrar soluciones para los ciudadanos no debería resultar llamativo. Pero así es.
El problema de la vivienda, común en toda España, es cada vez más galopante en Gijón. Se ve, por ejemplo, con el auge desmedido de la conversión de bajos comerciales en viviendas o los precios tan elevados tanto para alquilar como para la compra. Ya casi ningún barrio de la ciudad se "libra". Y la situación, según todos los expertos e indicadores, apunta a que lejos de cesar continuará yendo a peor.
Una prueba es que el problema habitacional copó buena parte del debate abierto impulsado ayer por la Sociedad Cultural Gijonesa, siempre tan activa y sensata a la hora de sentar las bases de presente y el futuro de la ciudad. Los participantes, cada uno con su militancia política a sus espaldas, de izquierda a derecha, coincidieron en el diagnóstico: la vivienda es el problema social más importe. Otro ejemplo es que al próximo Pleno de diciembre tres son las iniciativas de la oposición (PSOE, IU y Podemos) con esta temática. Ese consenso en el diagnóstico es claro, pero las fórmulas para poner solución al problema difieren. Convendría que las administraciones públicas no antepusiesen sus ideologías ni sus sectarismos –tampoco vale criminalizar a ningún sector– y que se sentasen para garantizar a los gijoneses el acceso a la vivienda. Para eso está la política.
