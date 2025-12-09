Atroz misoginia franquista

Si encajas en la denominada "generación boomer", no te calles. Cuenta a hijos y nietos la abundante miseria económica y moral de la dictadura franquista. Diles que aquel régimen dictatorial supuraba por todos los costados desprecio y aversión a las mujeres por el simple hecho de serlo. No hace falta que recurras a sus aberrantes códigos legales, donde se establecía tajante e imperiosamente que "el marido es representante de su mujer" (artículo 60 del Código Civil). Basta con que les remitas a un libro titulado "Las cartas de Elena Francis", donde se recogen los contenidos del consultorio atendido por la tal Elena Francis, un programa radiofónico de enorme influencia social que escuchaban, según estimaciones aceptadas, entre 3 y 5 millones de radioyentes (una especie de podcast viral de reeducación femenina del régimen), cuyas emisiones se mantuvieron desde 1947 hasta, ¡cágate, lorito!, 1984, casi 10 años después de la muerte del dictador. Diles que allí encontrarán numerosas perlas doctrinarias respecto a la obligatoria sumisión de las mujeres y al intento sistemático de recluirlas en cocinas y paritorios. Allí se narra, por ejemplo, la memorable respuesta que la locutora ofrece a una madre de cuatro hijos quejosa de la infidelidad de su marido: "Es mucho mejor que se haga la ciega, la sorda y la muda. Procure hacer lo más grato posible su hogar". O las recomendaciones que la misma consultora ofrece a aquella mujer que le habla de las palizas que recibe en presencia de su hija de 10 años: "Sea valiente, no descuide un solo instante su arreglo personal. Y cuando él llegue a casa, esté dispuesta a complacerlo en cuanto pida".

Cuéntales que aquel régimen sostenía un disparatado credo en "la salud de la raza" que preconizaba la separación de los niños de sus madres rojas en las cárceles o la aplicación de esotéricas teorías eugenésicas, divulgadas por el psiquiatra de cabecera Antonio Vallejo-Nájera, para justificar el secuestro de niños republicanos de modo que no germinara en ellos el peligroso "gen marxista".

No te calles, "boomer". Sigue contando que, curiosamente, la única mujer con poder en las instituciones, al frente de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange, decía cosas como estas: "La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quién someterse; […] que las mujeres nunca descubren nada; les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles".

Y miéntales, por si no lo saben, la célebre frase del periodista Iñaki Gabilondo: "Si quieres identificar una dictadura, es muy sencillo: todo lo que no es obligatorio está prohibido".