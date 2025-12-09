Un legado que merece respeto: nuestra defensa del Museo Piñole

El pasado mes de agosto, el anuncio del cierre del Museo Nicanor Piñole y el traslado de su colección generó una comprensible preocupación entre numerosos gijoneses. Desde el Partido Popular manifestamos entonces nuestra disconformidad con esta decisión, que consideramos precipitada y que planteaba múltiples dudas, tanto desde el punto de vista cultural como jurídico.

Ante la posibilidad de trasladar de forma transitoria la colección al Revillagigedo, señalamos que lo más sensato era mantener abierto el Museo Piñole, en el Asilo Pola, hasta que Tabacalera estuviera completamente preparada para recibirla. Solo así se podía garantizar su correcta conservación y el estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento en 1989, cuando la colección fue cedida por la viuda del artista, Enriqueta Ceñal.

Desde entonces, se han producido hechos que, a nuestro juicio, refuerzan nuestra posición. Por un lado, el Consejo de Asociaciones de Mujeres de Gijón, presentado como destinatario del edificio del Asilo Pola, mostró su rechazo a la reubicación de la Oficina de Políticas de Igualdad en este inmueble, una propuesta que, según el propio Consejo, se planteó sin su aval.

Paralelamente, existe la incertidumbre generada por la pérdida de los fondos europeos FEDER destinados a Cimadevilla. Esto, junto con las bajas expectativas de que prospere el recurso anunciado por el director general de Alcaldía y Proyectos de Ciudad –máximo responsable de su captación–, probablemente supondrá que la apertura prevista de Tabacalera en 2030 se retrase algún tiempo más.

Pero, sobre todo, para nosotros, para el Partido Popular, el argumento de mayor peso es que no existe ninguna prisa que justifique el traslado urgente de la colección. Lo que aconseja la prudencia política, administrativa y patrimonial es actuar con rigor, sin improvisaciones y garantizando en todo momento la protección de un legado que pertenece a todos los gijoneses. Por tanto, aunque somos conscientes de que esta decisión corresponde a nuestros socios de Gobierno, y nosotros respetamos el reparto competencial que hemos firmado, estamos seguros de que finalmente imperará el sentido común y el compromiso que compartimos con la cultura y el patrimonio de Gijón.

Y coincidiremos en que lo más responsable es mantener la colección en el Museo Piñole hasta que las condiciones sean plenamente seguras y se pueda disponer, a futuro, de un espacio como Tabacalera para el traslado definitivo, evitando así riesgos innecesarios y garantizando el respeto que merece la obra del genial pintor gijonés, quien, junto con Evaristo Valle, dio nombre a la llamada "Escuela postimpresionista de Gijón".