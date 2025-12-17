Flor, al servicio del puerto deportivo

Este miércoles amaneció con una lluvia cansina, de esas que no caen, sino que se toman la libertad de insinuarse, empapar y, si uno se descuida, dictar sentencia sobre el ánimo.

El cronista, que no tiene prisa pero sí sosiego interior, pasea con su amigo Mamel hacia el Puerto Deportivo de Gijón; mira al horizonte y comprende que ya no hay jarcias que crujan ni banderas que se rebelen, porque aquella época marinera se nos ha ido como se van las cosas que de verdad importan: sin hacer ruido, pero dejando un hueco insolente.

Allí está Flor Guardado, directora del Puerto, veinte años ya en el muelle, caminando con la naturalidad de quien ha aprendido a mirar el mar sin pedirle explicaciones. Tiene paso firme, palabra medida y ese ademán de mujer trabajadora que sabe que la memoria de un lugar vale más que cualquier remodelación de última hora.

Nos invita a recorrer las dependencias del Puerto, y allá vamos, obedientes y algo mojados. Entramos en el edificio de la antigua rula, que ya no es rula ni quiere serlo, sino un espacio blanco y silencioso dedicado a exposiciones. Solo queda un olor leve, mezcla de madrugada y subasta perdida, que se agarra a la nariz como queriendo justificar su existencia.

Atravesamos luego las dependencias nuevas, ordenadas y limpias, con demasiadas escaleras y poca alma. Sentimos, sin decirlo, la falta de aquel barullo antiguo donde los marineros mezclaban vozarrones y bromas como quien mezcla redes y anclas.

La lluvia aprieta y uno decide refugiarse en el bar del viejo puerto. Las croquetas, famosas antes de las reseñas digitales, conservan bechamel honrada y fritura cabal. Flor nos ve disfrutar y sonríe, sonrisa sin alarde que alumbra más que un farol en temporal.

Y así, entre lluvia, recuerdos del colegio y conversación tranquila, este miércoles de diciembre se volvió, insólitamente, más cálido. Flor Guardado, amiga y trabajadora incansable, tuvo buena parte de la culpa.